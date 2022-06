Lý do không gian sống chuẩn Nhật thu hút người trẻ

Nhịp sống hiện đại hối hả, người ta lại tìm đến sự thảnh thơi trong cuộc sống hằng ngày với sự giản đơn trong từng chi tiết, để sống hạnh phúc hơn. Điển hình có thể kể đến là phương châm “Simple is the best - Đơn giản là nhất” được giới mộ điệu nghệ thuật vận dụng rất nhiều trong các công trình kiến trúc tại Nhật Bản, thu hút nhiều người trẻ tại các quốc gia khác đi theo, dần trở thành chuẩn mực trong việc đánh giá cái đẹp.

Phong cách tối giản thu hút người trẻ

Với nhu cầu nâng tầm trải nghiệm và chú trọng vào chất lượng sống, phong cách tối giản nhưng hiện đại đã thu hút sự quan tâm của những người trẻ. Giá trị của không gian sống là thứ tạo nên cảm xúc con người chứ không phải đồ đạc nội thất hay đồ trang trí, đó là kiến trúc Minimalism hướng tới.

Trong đó, ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng bậc nhất, những yếu tố trang trí được hạn chế, không rườm rà. Để tối ưu nguồn ánh sáng tự nhiên, nhà theo phong cách tối giản thường có cửa sổ rất lớn, kết hợp thêm bình phong, rèm cửa đơn giản, hướng tới sự cô đọng, thoáng đãng và luôn tràn ngập ánh sáng và gió tươi.

Không gian sống thông thoáng tăng tính kết nối với thiên nhiên, đón nắng gió trực tiếp được nhiều người lựa chọn - ảnh phối cảnh dự án

Chính những yếu tố này cũng lý giải cho việc người trẻ hiện nay đang có xu hướng tìm kiếm những căn hộ sở hữu không gian "không giới hạn", nhằm mang đến sự thoáng đãng và linh hoạt, phù hợp cho mọi hoạt động của các thành viên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

HT Pearl mang triết lý an cư độc đáo

Mang trong mình thiết kế tinh tế, hiện đại trong tối giản, căn hộ cao cấp chuẩn Nhật HT Pearl kết hợp hoàn hảo 3 yếu tố: vẻ đẹp - tối giản - công năng sử dụng. Cộng hưởng cùng triết lý Ikigai mà HT Pearl luôn theo đuổi với từng chi tiết đều được các kiến trúc sư Kume Design Asia chọn lọc và "may đo" thông minh, mở ra một khoảng không vừa đủ để gia chủ có thể tự do bày trí đáp ứng nhu cầu sống và sở thích riêng của mình.

Căn hộ HT Pearl luôn được chú trọng tối đa hoá lượng ánh sáng và gió tự nhiên bởi ban công và sân phơi rộng. Nhờ đó, mỗi khoảng không trong căn hộ đều chứa đựng luồng sinh khí dồi dào, tạo nên tổ ấm khoáng đạt và giàu cảm xúc.

Ban công tại căn hộ HT Pearl rộng rãi sẵn sàng đón nắng và gió tươi - ảnh phối cảnh dự án

Mỗi sớm thức dậy, gia chủ được đón những tia nắng đầu tiên, hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng làn gió tươi từ 5 hồ tự nhiên cùng núi Châu Thới và ngắm nhìn thành phố trẻ đang khởi động. Khi hoàng hôn vừa chớm, tầm nhìn của gia chủ sẽ là cảnh sắc lung linh của thành phố lên đèn hút mắt hướng về tòa nhà Landmark 81 - biểu tượng của sự hiện đại phồn thịnh, cùng sự sầm uất của một đô thị không ngủ.

HT Pearl sở hữu tầm nhìn đắc giá nhất khu vực - ảnh phối cảnh dự án

HT Pearl phù hợp đối tượng cư dân trẻ, trí thức sẵn sàng chi nhiều hơn cho chốn ở vừa đáp ứng tiêu chí thuận tiện di chuyển, trọn gói 30 tiện ích thiết yếu như gym, hồ bơi, spa,… vừa có không gian sống thư giãn với thiết kế chuẩn Nhật và tầm nhìn bao trọn thành phố. Từ đây, nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận, đồng thời gia tăng tính thanh khoản cho tài sản.

Lựa chọn đầu tư xứng tầm

Dự án được thiết kế, thi công, xây dựng bởi các đơn vị tên tuổi, uy tín như: Kume Design Asia - đơn vị thiết kế, Hòa Bình thi công phần hầm, Coteccons thi công phần thân, Meinhardt đơn vị tư vấn giám sát, Rankine & Hill tư vấn thiết kế kết cấu cơ điện… Nội thất bàn giao đến từ loạt thương hiệu danh tiếng như: Toto, Panasonic, Malloca, Jotun, Ariston.

Hơn nữa, HT Pearl thu hút những cư dân trẻ và nhà đầu tư bất động sản với phương án tài chính linh hoạt. Điển hình như áp dụng hỗ trợ lãi vay 0% kéo dài 24 tháng. Chính sách này đã mở ra cơ hội sở hữu nơi an cư đáng mơ ước của nhiều gia đình trẻ với mức thu nhập trung bình, đồng thời chính là “cơ hội vàng” đầu tư cho các nhà đầu tư.

Đây là dự án hiếm hoi phía đông TP.HCM đáp ứng được các tiêu chuẩn sống hiện đại, kiến tạo những những giá trị nhân văn trong môi trường sống: hệ thống giáo dục, sức khỏe, văn hóa giải trí... đầy đủ cho những cư dân tinh hoa tương lai.

HT Pearl hiện đang có chính sách thanh toán chỉ 9% tương đương 250 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu ngay căn hộ cao cấp chuẩn Nhật. Đơn vị triển khai dự án: Đất Xanh Miền Nam. Hotline: 1900 232427

Doãn Phong