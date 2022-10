Lý do mỹ phẩm Vacure:treat được lòng phụ nữ Việt

Khởi đầu từ khao khát có được làn da vạn người mê

Một trong những khao khát lớn nhất của phụ nữ là sở hữu một làn da không tì vết và không có dấu hiệu của lão hóa. Tuy nhiên, dưới tác động của môi trường, tuổi tác và nhất là quá trình sinh nở đầy khó khăn, phụ nữ sau khi bước qua tuổi 30 càng gặp trở ngại hơn khi giữ gìn làn da.

Thấu hiểu nỗi niềm đó, chị Lê Vân Anh - Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Lê Vân Anh nhận ra rằng nhiều phụ nữ Việt Nam muốn cải thiện làn da, nhưng lại chưa thực sự hiểu làn da của mình hoặc có góc nhìn toàn diện về các hoạt chất làm đẹp đang sử dụng, dẫn đến việc thiếu hiệu quả trong việc chăm sóc da. Sau một thời gian dài nghiên cứu và tìm hiểu, chị đã quyết định mang thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Vacure:treat về Việt Nam, như một giải pháp làm đẹp tối ưu cho làn da phụ nữ Việt.

Nữ doanh nhân Lê Vân Anh qyuết định mang thương hiệu mỹ phẩm Vacure:treat về Việt Nam

Chất lượng đến từ sự tận tâm và thấu hiểu

Là thương hiệu đến từ xứ sở của những sản phẩm làm đẹp, Vacure:treat được thừa hưởng những công nghệ tiên tiến và nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Các chuyên gia của Vacure:treat đã nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm tổng hợp những hoạt chất hiệu quả và an toàn, để giúp phòng ngừa, hỗ trợ đẩy lùi các vấn đề lão hóa của phụ nữ.

Bộ sản phẩm Vacure:treat

Bên cạnh đó, để cung cấp thêm thông tin hữu ích về làn da và việc chăm sóc da đúng cách, gần đây, chị Lê Vân Anh cùng Vacure:treat còn kết hợp với nhiều sao Việt để tổ chức những buổi chia sẻ trực tuyến mang tên “Gõ cửa làn da không tuổi”. Tại đây, những kinh nghiệm về làm đẹp cùng thông tin chi tiết về các hoạt chất hàng đầu như vitamin C, Niaciamide, Tranexemic Acid,... có trong các sản phẩm của Vacure:treat đều được truyền tải cặn kẽ. Nhờ đó, phụ nữ vừa có dịp hiểu hơn về làn da, vừa biết cách chăm sóc da hiệu quả hơn. Đặc biệt, đội ngũ nghiên cứu và tư vấn trực tiếp của Vacure:treat cũng tham gia để giúp chị em hiểu hơn về da của mình, đồng thời xây dựng chu trình chăm da tối ưu.

Ghi điểm với chị em phụ nữ Việt

Trong series livestream, Vacure:treat cho thấy thương hiệu đã “ghi điểm” với các sao Việt sở hữu “làn da vạn người mê”. Chia sẻ trong một chương trình, nữ diễn viên Thu Quỳnh bày tỏ, cô rất ấn tượng về những sản phẩm của Vacure:treat. Cô nàng bật mí sản phẩm BHA 2% Ampoule có khả năng làm sạch sâu, cung cấp độ ẩm cho da, giúp cô không còn lo ngại gì về các vấn đề chăm sóc da dù lịch trình quay phim dày đặc khiến cô phải make-up rất nhiều.

Diễn viên Thu Quỳnh hướng dẫn sử dụng sản phẩm BHA 2% Ampoule đến từ nhà Vacure:treat

Nhờ BHA 2% Ampoule, diễn viên Thu Quỳnh đã tự tin vào làn da của mình hơn rất nhiều

Diễn viên Lan Phương cho biết từ khi biết đến sản phẩm Mela Shining Cream với 7 chiết xuất thực vật chọn lọc của thương hiệu, cô cảm thấy an tâm hơn vì da cô cũng thuộc dạng nhạy cảm. Bước qua tuổi 30 và sau quá trình sinh nở, sản phẩm đã hỗ trợ cô rất nhiều trong việc làm đẹp, chăm sóc da.

Diễn viên Lan Phương luôn rạng rỡ dù đã bước qua tuổi 30 nhờ những công dụng tuyệt vời từ Mela Shining Cream

Vacure:treat còn ghi điểm với sản phẩm Niacinamide 10% Ampoule với chiết xuất cam thảo, có tác dụng toàn diện không chỉ giúp dưỡng ẩm da, mà còn giúp dưỡng trắng da. Cũng tại series "Gõ cửa làn da không tuổi", chị em còn nhận được chia sẻ để có làn da sáng mịn, mềm mượt. Pure C Ampoule có thành phần vitamin C nguyên chất, vốn được xem là “dưỡng chất vàng” chống lại tình trạng oxy hóa. Không chỉ có vậy, thành phần của Pure C Ampoule còn có thêm glycerin, panthenol, niacinamide,.. đều là những dưỡng chất tuyệt vời cho làn da.

Là một tên tuổi “trẻ” tại Việt Nam, nhưng Vacure:treat đang từng bước ghi điểm với phái đẹp, đồng thời lan tỏa niềm cảm hứng chăm sóc da mạnh mẽ nhờ hàng loạt sản phẩm có thành phần chuyên sâu. Với Vacure:treat, chị em thêm tự tin để chăm sóc làn da đẹp tự nhiên và rạng rỡ.

Doãn Phong