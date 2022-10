Lý do nhiều thủ tục hành chính vẫn cần sổ hộ khẩu giấy

Chấn chỉnh việc thu sổ hộ khẩu Sáng 10/8, trong phiên chất vấn trả lời về việc thu hộ khẩu giấy, ĐBQH nêu hiện trạng một số địa phương thu ngay sổ hộ khẩu giấy khi hoàn thành mã số định danh nhưng một số đơn vị lại đòi hộ khẩu giấy, như vậy rõ ràng chưa liên thông giữa các cơ quan. Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng, Bộ Công an chưa có chủ trương thu hộ khẩu giấy, có thể việc thu là cá biệt, ngành công an không có chủ trương này. Còn tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra đầu tháng 9/2022, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ đã chấn chỉnh, xử lý trường hợp thu sổ hộ khẩu không đúng quy định, gây phiền hà cho người dân. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, kể từ ngày 1/7/2021, khi Luật Cư trú mới có hiệu lực, Bộ Công an không cấp sổ hộ khẩu mới, không cấp lại sổ hộ khẩu. Những sổ hộ khẩu đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị trên giấy tờ, tài liệu xác nhận về nơi cư trú vẫn có giá trị đến hết ngày 31/12/2022. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, sau những phản ánh về việc thu hồi sổ hộ khẩu, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cho rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định thu hồi sổ hộ khẩu. Từ đó đảm bảo cơ quan công an các cấp thực hiện đúng quy định của Luật Cư trú, chấn chỉnh, xử lý trường hợp thu sổ hộ khẩu không đúng quy định, gây phiền hà cho người dân.