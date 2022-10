Hà Nội bỏ yêu cầu căn cước, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 (đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia) trên địa bàn TP từ nay đến hết năm 2022.

Để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, TP Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP, trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công TP và Hệ thống một cửa điện tử dùng chung ba cấp của TP.

Hà Nội sẽ bỏ yêu cầu chứng minh nhân dân trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP phối hợp cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức xác thực mức 2 trong việc thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội được yêu cầu trong năm 2022, cấp định danh điện tử cho tất cả công dân của TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở ngành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.

UBND TP chỉ đạo các sở ngành chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách bằng hình thức điện tử (qua tài khoản hoặc các dịch vụ trung gian); triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ ATM.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị chuyên môn tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu y tế, triển khai giấy chứng sinh điện tử, giấy chứng từ điện tử và giấy khám sức khỏe điện tử trên toàn thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai…