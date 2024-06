Tiêu chí chọn sản phẩm của giới đầu tư địa ốc ngày càng khó

Anh Quang Minh, một nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm tại TP.HCM, cho biết từ đầu năm nay, anh đã quyết định “đảo vốn” từ đất nền sang loại hình đảm bảo dòng tiền đầu tư như shop thương mại, căn hộ trong khu đô thị. Anh nói đã cân nhắc đến nhiều kênh đầu tư trên thị trường nhưng chỉ có loại hình này đáp ứng tất cả tiêu chí mới mà anh đặt ra về cơ hội khai thác cho thuê, tạo dòng tiền đều đặn và tăng giá theo từng năm.

Tuy nhiên, theo nhà đầu tư này, cuộc “đi săn” ngày càng khó khăn hơn bởi thị trường địa ốc TP.HCM rất khan hiếm nguồn cung dự án mới. Để tìm được giỏ hàng thỏa mãn tất cả tiêu chí về pháp lý, tiến độ, tiện ích, vị trí, có thể khai thác được ngay không phải dễ dàng.

“Không chỉ tôi, nhiều nhà đầu tư khác cũng đang chuyển hướng từ sản phẩm “đầu cơ lướt sóng” sang loại hình đầu tư chắc thắng. Do đó, tôi rất nóng lòng đi tìm giỏ hàng sắp hoàn thiện trong khu đô thị để vào tiền ngay, chớp cơ hội đầu tư sáng giá do thị trường đang phục hồi”, anh Minh cho biết.

Giới đầu tư săn tìm giỏ hàng sắp bàn giao trong khu đô thị vì tiềm năng kinh doanh hấp dẫn, có thể khai thác cho thuê được ngay. Ảnh phối cảnh

Cùng quan điểm, chị Bích Hạnh, một nhà đầu tư lâu năm đồng thời là chủ một chuỗi shop thời trang tại TP. Thủ Đức, cho biết trong nhiều phân khúc bất động sản, sản phẩm đã hoàn thiện trong khu đô thị luôn được ưa chuộng hơn cả vì cơ hội đầu tư hấp dẫn. Dù cho thuê hay kinh doanh, khách hàng cũng tận dụng được ngay nguồn nguồn khách dồi dào sẵn có từ cư dân hiện hữu và khách vãng lai.

“Trên thị trường, số lượng giỏ hàng thỏa mãn những tiêu chí tôi mong muốn, nằm trong khu đô thị được đầu tư bài bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. May mắn, tôi vừa được giới thiệu đến The Beverly Solari tại Vinhomes Grand Park, một dự án hội tụ tất cả những điều mà tôi đang tìm kiếm”, chị Hạnh chia sẻ.

The Beverly Solari được giới đầu tư “chọn mặt gửi vàng”

Vừa xuống tiền mua một căn hộ cao cấp và shop thương mại tại phân khu The Beverly Solari, anh Quang Minh rất tự tin về khả năng sinh lời của sản phẩm.

“Tôi đã đến đây khảo sát nhiều lần. Công trình đang được xây dựng với tiến độ nhanh, thậm chí vượt cả mong đợi. Dòng cư dân đổ về đây ngày một nhiều. Các ngày cuối tuần, khách du lịch ở TP.HCM cũng đổ về vui chơi, giải trí. Nhiều khách hàng lâu năm của tôi cũng đang hỏi về sản phẩm vì muốn thuê luôn khi tôi nhận nhà”, anh Minh chia sẻ.

The Beverly Solari liền kề “tọa độ” vui chơi - giải trí - mua sắm sầm uất bậc nhất TP. Thủ Đức. Ảnh phối cảnh

Theo anh Minh, lợi thế của The Beverly Solari, phải kể đến loạt tiện ích có “1-0-2”. Trong đó, nổi bật là Quảng trường Golden Eagle biểu tượng cho chất sống Mỹ kiêu hãnh, tự do, phóng khoáng sẽ khai trương vào ngày 22/6. Với quy mô 1ha, công trình được thiết kế ấn tượng với cảnh quan tráng lệ, bao gồm hồ nước Eagle rộng hơn 2.000m2 mang hình chim đại bàng đang vút cánh bay, khuôn viên được bố trí hơn 100 cây chà là xanh mát. Nơi đây hứa hẹn trở thành “tọa độ” được cư dân và du khách đặc biệt tìm đến để tận hưởng không khí trong lành ngỡ như ở các thiên đường nghỉ dưỡng xứ cờ hoa.

Chất sống đẳng cấp tại The Beverly Solari “chinh phục” mọi khách hàng với Quảng trường Golden Eagle sắp ra mắt ngày 22/6 cùng loạt tiện ích nội khu độc đáo. Ảnh phối cảnh

Quảng trường Golden Eagle cùng với Đại lộ Rodeo, TTTM Vincom Mega Mall được ví như “tam giác vàng” giúp The Beverly Solari trở thành “tọa độ giao thương”, dễ dàng đón lượng lớn cư dân và du khách đến trải nghiệm, mua sắm vui chơi giải trí mỗi ngày.

Vị trí này càng đắt giá khi kế cận chuỗi tiện ích đa dạng của Vinhomes Grand Park như đại công viên 36ha, công viên giải trí VinWonders, tòa nhà văn phòng, trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, trường Brighton College,… thúc đẩy tiềm năng kinh doanh sôi động và gia tăng giá trị bền vững cho các khoản đầu tư tại The Beverly Solari.

Vị trí giáp đại lộ mua sắm Rodeo hứa hẹn đem đến nguồn khách hàng dồi dào cho The Beverly Solari. Ảnh phối cảnh

Ở quy mô khu vực, xung quanh The Beverly Solari quy tụ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, điển hình như Vành đai 3 và Phước Thiện, mở ra khả năng siêu kết nối với các quận trung tâm TP.HCM cũng như tỉnh, thành lân cận. Ưu thế này đã “kích hoạt” sức hút mạnh mẽ lượng khách vãng lai dồi dào đổ về “tọa độ” mua sắm - vui chơi - giải trí ở The Beverly Solari.

Lợi thế này theo chị Bích Hạnh sẽ đem đến tiềm năng kinh doanh vượt trội cho căn shop thương mại chị mới xuống tiền tại tiểu khu The Tropical. Chia sẻ về quyết định đầu tư, chị cho biết The Beverly Solari là một trong những dự án cao tầng cuối cùng của Vinhomes Grand Park, nếu không nhanh tay, cơ hội sẽ tuột mất. Chưa kể, chính sách bán hàng của chủ đầu tư đang rất hấp dẫn.



Theo đó, The Beverly Solari được hỗ trợ vay tối đa đến 100% giá bán, với lãi suất 0% trong 18 tháng. Thời gian ân hạn nợ gốc kể từ ngày giải ngân đầu tiên lên đến 48 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn. Hoặc nếu vay 80%, khách mua cũng được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng. Chưa kể, nếu chọn thanh toán theo tiến độ, khách hàng cũng chỉ phải trả 50% giá trị căn hộ trong vòng 12 tháng, chia thành 4 lần, mỗi lần 10 - 15%.

“Với những ưu đãi này, tôi có thể tối ưu và luân chuyển dòng tiền để tiếp tục sinh lời”, chị Hạnh chia sẻ.

Theo nhiều chuyên gia, sau giai đoạn thị trường sàng lọc, tâm lý và khẩu vị của giới đầu tư đã thay đổi nhiều theo hướng bài bản và khắt khe hơn. Trong bối mới đó, phân khu The Beverly Solari được dự báo sẽ tạo “cơn sốt” cho thị trường địa ốc nửa cuối năm nay, trở thành tài sản được đông đảo nhà đầu tư sành sỏi săn tìm.

Phương Cúc