Gia tài của ngoại (tựa tiếng Anh: How to Make Millions Before Grandma Dies) - phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2024 tại phòng vé Thái Lan chính thức ra rạp Việt từ 7/6 và ngay lập tức soán ngôi phần phim mới về Doraemon, đánh bại Lật mặt 7 cũng như hàng loạt bộ phim ra rạp cùng ngày nhờ nội dung giản dị nhưng cảm động về tình cảm gia đình.

Sau cuối tuần đầu tiên khởi chiếu, Gia tài của ngoại đã đón hơn 200.000 lượt khán giả với doanh thu gần 20 tỷ đồng. Con số này đưa Gia tài của ngoại trở thành Phim Thái Lan có doanh thu khởi chiếu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, vượt mặt rất nhiều tựa phim thành công như: Ngược dòng thời gian để yêu anh hay Lừa đểu gặp lừa đảo, Yêu nhầm bạn thân.

Tính đến sáng 11/6, Gia tài của ngoại đã thu về hơn 25 tỷ đồng, thành tích không xoàng so với một tác phẩm gắn mác Thái Lan, gấp 10 lần doanh thu của một bộ phim Việt công chiếu cùng thời điểm. Xem phiên bản lồng tiếng, nhiều khán giả thấy như đang xem phim Việt Nam vì bối cảnh và câu chuyện gần gũi.

Tình bà cháu khiến khán giả rung động. Ảnh: GDH

Ngay sau suất chiếu ra mắt Gia tài của ngoại đã nhận mưa lời khen của truyền thông và khán giả với tràn ngập các bài khen trên mạng xã hội.

Dù phải cạnh tranh khốc liệt ở phòng vé với tựa phim đa dạng nhưng Gia tài của ngoại vẫn chứng tỏ sức hút mạnh mẽ nhờ hiệu ứng truyền miệng trong khán giả, đặc biệt sau những suất chiếu đặc biệt đầu tiên.

"Cùng nội dung gia đình nhưng hay hơn Lật mặt 7 mấy lần"; "Lâu rồi không khóc, xem xong khóc sưng hết cả mắt"; "Đây thực sự là 1 phim đáng xem"; "Xem phim mà vừa nhớ bà, vừa nhớ mẹ, vừa nhớ tuổi thơ"; "Thật ra câu chuyện không có gì mới nhưng tình tiết và đối thoại của các nhân vật lại khiến khán giả rung động"; "Phim làm tinh tế, nhẹ nhàng, không cố gồng hay drama hóa để câu nước mắt"... là nhận xét của khán giả và giới truyền thông sau khi xem Gia tài của ngoại.

Nhiều khán giả đã khóc và thừa nhận nhớ đến bà của mình sau khi xem 'Gia tài của ngoại'. Ảnh: GDH

Theo thống kê của YouNet Media từ ngày 28/5-3/6, Gia tài của ngoại lọt top 5 trong danh sách các phim có lượt thảo luận cao nhất mạng xã hội tại Việt Nam với trên 18,7 nghìn lượt thảo luận. Phim cũng lọt top các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam vào ngày 6/6, khi các suất chiếu đặc biệt bắt đầu.

Trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram hay TikTok, nhiều bạn trẻ thích thú “đu trend” review không lời chân thực cho bộ phim khi chụp lại hình ảnh đôi mắt sưng húp của mình sau khi ra rạp xem Gia tài của ngoại.

Với việc phát hành song song cả phiên bản phụ đề và lồng tiếng, Gia tài của ngoại thu hút khán giả Việt ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt, phim tạo nên làn sóng con, cháu đưa ông bà, cha mẹ đi xem phim, khi Gia tài của ngoại có chủ đề gia đình xúc động cùng những nét tương đồng rất đỗi gần gũi của văn hóa Việt Nam và Thái Lan. Khán giả ở mọi lứa tuổi gần như đều có thể tìm thấy sự đồng cảm trong những thước phim yên bình, giản dị mà chạm tới trái tim của đạo diễn Pat Boonnitipat.

'Gia tài của ngoại' là phim Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử tại Việt Nam. Ảnh: GDH

Với độ phủ sóng mạnh mẽ hiện tại cùng nội dung phim chất lượng, nhận nhiều lời khen từ cả giới chuyên môn và khán giả, Gia tài của ngoại được dự đoán sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt phòng vé trong những tuần tới.

Quỳnh An