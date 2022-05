Lý giải sức hút của biệt thự phố The 9 Stellars

Vị trí đắc địa tại cửa ngõ thành phố Thủ Đức

Là khu vực được đầu tư quy hoạch, TP. Thủ Đức không chỉ trở thành trung tâm kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ & tài chính quan trọng của TP.HCM mà còn là tâm điểm của thị trường bất động sản. Mặt bằng giá mới liên tục được thiết lập khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố trở thành đất vàng, đặc biệt dọc tuyến Metro số 1.

Minh chứng thực tế, giá bán trên thị trường thứ cấp tại đây đã tăng đáng kể từ năm 2018 khi tuyến Metro đang dần hoàn thiện, mức giá chào bán lại cao hơn 25 - 75% so với giá bán khởi điểm. Đến nay, những dự án hiện hữu nằm dọc theo tuyến cũng tăng từ 15 - 50% so với giá bán ban đầu.

Lý giải điều này, giới chuyên gia bất động sản (BĐS) cho rằng, việc được hậu thuẫn bởi chính sách phát triển mới của thành phố cùng đòn bẩy hạ tầng đã giúp thị trường bất động sản dọc tuyến Metro 1 tăng tốc mạnh mẽ. Nhiều dự án dọc tuyến Metro 1 như The 9 Stellars - khu đô thị kiểu mẫu quy hoạch theo mô hình TOD gắn kết với giao thông công cộng đầu tiên tại Thành phố Thủ Đức của SonKim Land nhận sự quan tâm lớn của thị trường.

Tận dụng lợi thế vị trí đầy tiềm năng và định hướng phát triển Đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam, dự án The 9 Stellars đã tạo được sức hút lớn với khách hàng và giới đầu tư khi ra mắt tháp căn hộ và phân khu biệt thự phố trong thời gian vừa qua.

Với định hướng phát triển nơi đây trở thành khu đô thị thông minh top 100 thế giới, dự án The 9 Stellars dự kiến sẽ là nơi cư ngụ của những công dân tài năng, trí thức cao trong và ngoài khu vực trung tâm kinh tế, tài chính Thủ Đức. Để mang tới trải nghiệm xứng tầm, dành riêng cho cư dân tại đây, chủ đầu tư đã tiên phong đưa công nghệ vào vị trí trọng tâm tại dự án The 9 Stellars thông qua các giải pháp tích hợp toàn diện thành phố thông minh trên nền tảng công nghệ của Qualcomm (Hoa Kỳ) và hạ tầng viễn thông 5G của Viettel.

Với ứng dụng công nghệ Qualcomm, cư dân The 9 Stellars trong tương lai có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại, đẳng cấp và tiện nghi. 5 điểm chính trong hệ thống công nghệ tại The 9 Stellars sẽ xoay quanh: Hệ thống camera thông minh bảo đảm an ninh và an toàn cho cư dân, hệ thống giao thông nội khu với xe điện tự hành, hệ thống chiếu sáng thông minh, hệ thống quan trắc môi trường và nước sinh hoạt, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh và căn hộ thông minh tùy theo nhu cầu của cư dân.

Trong đó, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo AI được lắp đặt trên các tuyến đường sẽ dễ dàng tự động nhận diện các tình huống bất thường phát sinh để có thể ngay lập tức thông báo và có sự hỗ trợ tới cư dân như: Các tình huống trộm cắp, phá hoại, người già ngã trên đường, trẻ em đi vào các khu vực nguy hiểm, đồ vật bỏ quên... Hệ thống cũng giúp nhận diện các trường hợp chạy xe quá tốc độ, đậu xe không đúng quy định để nhắc nhở cư dân cùng nhau tuân thủ các quy định bảo đảm an ninh, an toàn cho khu đô thị.

Việc di chuyển nội khu cũng an toàn, thuận tiện với các tuyến xe điện tự hành. Chỉ với chiếc điện thoại trong tay, cư dân dễ dàng nắm rõ lịch trình của tuyến xe nội khu cũng như của phương tiện giao thông công cộng để chủ động sắp xếp hành trình cho phù hợp.

Hệ thống chiếu sáng thông minh trong khu đô thị có khả năng điều chỉnh ánh sáng phù hợp với nhiều hoạt động của cư dân, vừa tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt vừa giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành.

Đặc biệt hơn, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh với khả năng nhận diện khuôn mặt giúp cho cư dân ra vào tòa nhà, di chuyển trong thang máy một cách dễ dàng vừa bảo đảm không cho người lạ xâm nhập trái phép. Việc đăng ký khách đến thăm, người giúp việc đến làm việc định kỳ được thực hiện dễ dàng nhanh chóng qua ứng dụng di động. Hệ thống sử dụng camera AI cũng giúp nhận diện biển số xe tự động ra vào hầm đậu xe, phát hiện các xe đậu sai vị trí để cảnh báo.

Tất cả các hệ thống nói trên được triển khai đồng bộ và tích hợp toàn diện với nhau trên nền tảng trung tâm điều hành đô thị thông minh, giúp người dân dễ dàng truy cập thông tin, sử dụng các tiện ích công cộng thông qua ứng dụng di động duy nhất.

Song hành cùng công nghệ, dự án The 9 Stellars cũng được bao phủ bởi hơn 700 ha mảng xanh từ Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc và Câu lạc bộ Golf liền kề. Những mảng xanh đan cài tựa như chiếc máy lọc không khí khổng lồ, giúp cư dân luôn được tận hưởng bầu không khí trong lành, thư thái mỗi ngày.

Điểm khác biệt nổi bật nhất của The 9 Stellars đó là sự tinh tế của đơn vị phát triển SonKim Land trong việc quy hoạch và kiến tạo bám sát quy hoạch của thành phố nhưng vẫn bức phá tạo dấu ấn riêng để trở thành một mảnh ghép hoàn hảo hoàn thiện bức tranh tương lai của TP. Thủ Đức.

Từ lợi thế này, sắp tới đây dự án The 9 Stellars sẽ ra mắt những căn hộ thuộc tòa The Alpha Residence hứa hẹn làm hài lòng khách hàng khi mỗi căn hộ đều là một mắt xích quan trọng trong chuỗi kết nối giúp toàn khu đô thị bừng sáng trong tương lai.

