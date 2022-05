Lý Nhã Kỳ xuất hiện váy áo tiền tỷ mà vẫn bị 'ngó lơ' tại LHP Cannes

Lý Nhã Kỳ là khách mời buổi ra mắt Three thousand years of longing - phim do Universal sản xuất, có sự góp mặt của dàn sao Hollywood như Anne Hathaway, Cate Blanchett, Robert De Niro, Oscar Isaac... trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes ngày thứ 4.

Lý Nhã Kỳ chọn bộ váy của Lê Thanh Hòa với thiết kế xuyên thấu, phần đuôi váy dài đính lông đà điểu. Vốn nổi tiếng "chịu chi", người đẹp cũng tạo điểm nhấn cho trang phục bằng trang sức kim cương giá trị gần 200 nghìn euro (khoảng 5 tỷ đồng), gồm bông tai, dây chuyền và nhẫn.

Trong ngày đầu tiên xuất hiện tại LHP, Lý Nhã Kỳ cũng gây ấn tượng với trang phục lấy cảm hứng từ hoa oải hương. Điểm nhấn của bộ trang phục là chi tiết những bông hoa được làm thủ công, kết hợp lông vũ đan xen, tạo cảm giác bay bổng.

Tuy nhiên, trong một số bức ảnh được đăng tải, nhiều người nhận xét nữ diễn viên ít được cánh phóng viên tác nghiệp chú ý. Các ống kính máy quay hầu hết đều đưa về hướng khác, thay vì tập trung vào phần tạo dáng của Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ.

Bức ảnh khiến Lý Nhã Kỳ đối diện với nghi vấn bị truyền thông quốc tế "ngó lơ".

Trước đó, tại LHP Cannes năm 2016, nữ diễn viên cũng từng đối diện với nghi vấn bị "ngó lơ" trên thảm đỏ. Giữa ồn ào, Lý Nhã Kỳ từng lên tiếng giải thích, cho rằng mình có vị trí cũng như ít nhiều được công nhận khi đại diện Việt Nam xuất hiện tại LHP mang tầm quốc tế.

Nhiếp ảnh gia Thiện Viễn - người trực tiếp chụp ảnh cho Lý Nhã Kỳ cho biết, thảm đỏ tại LHP là một đường dài, các nhiếp ảnh đã chụp từ xa. Khi Lý Nhã Kỳ tới vị trí này thì những người gần đó thường họ đã chụp rồi (vì chụp ở vị trí xa), và lúc này họ sẽ chụp những người ở vị trí sau Lý Nhã Kỳ.

Trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, Lý Nhã Kỳ luôn xuất hiện với những bộ cánh đắt giá. Cô sẵn sàng chi hàng tỷ đồng cho bộ trang phục của mình khi đến với LHP. Trong chuyến đến Cannes năm nay, cô mang theo 43 vali hành lý. Các khoản trang phục, trang sức, êkíp... được cô đầu tư với chi phí đắt đỏ.

Nhờ sự kỹ lưỡng về trang phục và phong thái tự tin, Lý Nhã Kỳ được đánh giá cao về hình ảnh. Nhiều người nhận xét cô không thua kém nhiều minh tinh, ngôi sao nổi tiếng thế giới về khoản thời trang. Cựu Đại sứ Du lịch chia sẻ, cô đầu tư công sức, tiền bạc cho những bộ váy là muốn tạo hình ảnh người phụ nữ Việt đẹp và hiện đại trên thảm đỏ thế giới.

Minh Châu