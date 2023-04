Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một trong năm người sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông từng dành nhiều thời gian rong ruổi khắp ba miền, chắt lọc các làn điệu dân ca để viết nên những ca khúc bất hủ như Mẹ yêu con, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dáng đứng Bến Tre… Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà, năm 2000, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật. Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đến với âm nhạc từ niềm say mê những điệu ví, câu hò quê hương và tiếp đó là những làn điệu dân ca của các dân tộc thiểu số. Với quan niệm sáng tác “quý hồ tinh, bất hồ đa”, dù không được đào tạo bài bản qua các trường âm nhạc nhưng ông lại có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Mùa xuân gọi bạn, Suối Mường Hum còn chảy mãi, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Xuân về trên bản… Năm 2001, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Nhạc sĩ Hồng Đăng đã để lại cho đời hơn 1.000 tác phẩm âm nhạc với các bài hát được nhiều thế hệ ưa thích. Đặc biệt, hầu hết ca khúc nổi tiếng nhất của ông đều đến từ cái duyên của ông với phim ảnh như: Hoa sữa là ca khúc trong phim Hà Nội mùa chim làm tổ, Lênh đênh là ca khúc trong phim Đời hát rong. Trong khi đó, bài Biển hát chiều nay được sử dụng trong rất nhiều bộ phim liên quan đến biển, đảo. Năm 2001, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ghi dấu ấn qua những ca khúc đậm chất dân ca với hình ảnh con sông, bến đò… Ông được khán giả yêu mến, ví von là “người bước ra từ ca dao”, “nhạc sĩ của đồng quê Việt Nam”. Rất nhiều ca khúc của ông được đông đảo khán giả yêu thích như: Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang, Bản tình ca bên một dòng sông… Năm 2012, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Nhạc sĩ An Thuyên là một trong số các nhạc sĩ đã khai thác, vận dụng và phát triển vốn âm nhạc của dân ca Nghệ Tĩnh một cách khéo léo, tài tình. Hầu hết bài hát của ông đều mang âm hưởng dân ca ngọt ngào sâu lắng và có sức lan tỏa rất lớn như: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi, Hà Tĩnh mình thương… Năm 2007, nhạc sĩ An Thuyên vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.