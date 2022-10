Mai Ngô: ‘Tôi đắt show, được săn đón hơn nhờ trở thành á hậu’

Mai Ngô giành ngôi á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022.

Đầu tháng 10, Mai Ngô được gọi tên với vị trí Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022. Trong đêm thi, Mai Ngô tỏa sáng từ phần trình diễn mở màn cho đến khoảnh khắc đăng quang. Cô cũng thắng hạng mục Best in swimsuit do khán giả bình chọn với màn catwalk nổi bật cùng chiều cao 1,73 m với làn da nâu khỏe khoắn.

Những ngày qua, Mai Ngô cùng các người đẹp trong top 5 tham gia media tour. Ngoài ra, cô cùng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 có chuyến từ thiện đến miền Trung, trao quà cho bà con ảnh hưởng lũ lụt. Lịch trình dày đặc khiến người đẹp không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng cô giữ tinh thần năng lượng, tích cực trong các hoạt động.

“Tôi đã trải qua nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần khi đến với cuộc thi. Tôi hài lòng và hạnh phúc với thành tích của mình. Đồng thời, tôi cũng rất biết ơn sự ủng hộ to lớn mà khán giả dành cho Mai Ngô”, cô cho biết.

Mai Ngô cũng thừa nhận bản thân đang “đắt show” cũng như được săn đón hơn rất nhiều so với thời trở thành á quân The Face 2016. Cô tận hưởng thành quả tốt đẹp mà bản thân mình đã cố gắng đạt được và hết mình với mỗi lịch trình mà bản thân được sắp xếp tham gia.

Mai Ngô từng được xem là cô gái thị phi, vướng nhiều tranh cãi vì phát ngôn, thái độ. Tuy nhiên, người đẹp theo thời gian có sự học hỏi, tiếp thu và thay đổi bản thân từ ngoại hình đến tính cách. Cô chăm chỉ tập gym, boxing để giúp cơ thể săn chắc, kết hợp chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý. Ngoài ra, cô cũng chăm chút cho vẻ ngoài, xây dựng hình ảnh theo hướng năng động, khỏe khoắn, thể thao.

Nhìn lại hành trình gần 10 năm của mình, Mai Ngô cho biết cô biết ơn mọi lời đóng góp, khen chê để bản thân hoàn thiện hơn qua từng ngày. Cô luôn tìm kiếm câu trả lời cho mình để tiếp tục đi tiếp với đam mê, hoài bão nghệ thuật. May mắn cô được ê-kíp, bạn bè và mẹ ruột ủng hộ hết mình. Cô cũng khẳng định thấy mình làm việc chuyên nghiệp, bài bản hơn và không còn cảm tính như trước đây.

Người đẹp tiết lộ sắp tới cô sẽ có màn trở lại showbiz cùng sản phẩm nghệ thuật mới. Cô khẳng định sẽ hoàn thành trách nhiệm của một Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 nhưng cũng không từ bỏ đam mê rap, vũ đạo và công việc catwalk, chụp mẫu ảnh.

Mai Ngô sinh năm 1995, có năng khiếu múa và theo học Trung cấp múa TP.HCM. Thời điểm này, cô cũng gia nhập làng giải trí khi xuất hiện trên các chương trình, game show và đạt các thành tích: top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, á quân Gương mặt thương hiệu 2016. Thành công ở cuộc thi mở ra cơ hội cho Mai Ngô với nhiều hợp đồng quảng cáo, lời mời đóng phim. Đầu năm 2022. cô ra MV rap Call me later – đánh dấu bước chuyển hướng với vai trò rapper.

Phần thuyết trình về hòa bình của Mai Ngô tại Miss Grand Việt Nam 2022