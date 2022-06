Mãn nhãn sự kiện ra mắt toà The Lake Premium của MIKGroup

Từ sáng sớm, hàng dài khách mời tham dự chương trình đã nườm nượp tập trung đăng ký tại sảnh hội trường khách sạn InterContinental Hanoi Landmark, Hà Nội để có cơ hội tìm hiểu về tòa căn hộ The Lake Premium - vốn được xem là tòa căn hộ đẹp nhất phân khu The Mirae Park. Ngay tại khu vực đón tiếp, The Lake Premium đã gây ấn tượng với décor, dàn dựng khu triển lãnh ảnh đầy màu sắc, giúp tái hiện một cuộc sống hiện đại và trọn vẹn, đúng như thông điệp của toà căn hộ - “Đón bình minh trong xanh - Hưởng hoàng hôn đủ đầy”.

Khách hàng nườm nượp đến sự kiện từ sáng sớm

Đúng 9h00, tiếng nhạc du dương của vĩ cầm nơi ban công đầy nắng gió được bày trí trên sân khấu tựa như một buổi sớm mai dịu dàng cất lên, chính thức bắt đầu sự kiện ra mắt và mở bán tòa The Lake Premium. Ngay sau đó, những vũ điệu “Mirae” sôi động và tươi trẻ giúp cư dân nạp đầy năng lượng cho một ngày mới ngập tràn niềm vui trong công việc, cuộc sống và gia đình.

Với ẩn ý nghệ thuật độc đáo, MIKGroup đã khéo léo truyền tải thông điệp về một cuộc sống đầy niềm vui, sự hứng khởi ở toà căn hộ The Lake Premium nói riêng và phân khu The Mirae Park nói chung.

Vũ điệu “Mirae” trên nền nhạc bài hát riêng của phân khu The Mirae Park vô cùng sôi động và tươi trẻ

Là toà căn hộ đẹp nhất dự án Imperia Smart City, The Lake Premium được mệnh danh là nơi ngắm bình minh đẹp nhất phía tây Hà Nội. Toà căn hộ này sở hữu vị trí đắt giá với khoảng không thoáng đạt và không gian mát lành từ công viên trung tâm 10,2 ha đối diện cùng hồ điều hoà rộng 4,8 ha cận kề - một đặc quyền dành riêng cho cư dân nơi đây.

Đó cũng là lý do, theo đại diện CenLand - đơn vị phân phối dự án cho biết, từ đầu tháng 6, dù chưa mở bán chính thức nhưng giỏ hàng MIKGroup tung ra đến đâu “cháy hàng” đến đó.

Sau những cảm xúc thăng hoa nhờ những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, không khí hội trường sự kiện bật tăng sức “nóng” khi đại diện MIKGroup thuyết trình về The Lake Premium. Những đặc quyền tiện ích chỉ dành cho cư dân The Lake Premium hay chính sách bán hàng hấp dẫn với quà tặng bốc thăm lên tới gần 1 tỷ đồng đã khiến cho phần mở bán bảng hàng đầu tiên của toà căn hộ này liên tục chuyển sang “sắc đỏ”.

Bảng hàng toà căn hộ liên tục được cập nhật trên màn hình chính của sự kiện

Màn chốt căn trở nên gay cấn khi khách hàng liên tục “giành” những mã căn hộ đẹp nhất toà. Một trong số đó, căn hộ “hoa hậu” số 18 ngay lập tức hết sạch giỏ hàng trong chỉ 10 phút đầu được “bung ra”. Bên cạnh đó, các mã căn khác như 08, 12 cũng nhanh chóng chuyển sang “sắc đỏ”.

Đại diện Đất Xanh miền Bắc chia sẻ: “Chỉ cần có khách huỷ lock căn ngay lập tức sẽ có ngay khách hàng khác vào deal. Chúng tôi phải xử lý nhanh chóng để đảm bảo khách hàng mua được căn hộ ưng ý”.

Trước áp lực “lock cọc” cùng một lúc của hàng trăm chuyên viên kinh doanh, đơn vị tổ chức sự kiện phải cử thêm nhân sự hỗ trợ thủ tục, khiến khán phòng với hàng nghìn khách hàng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Chỉ sau hơn 30 phút, đợt mở bán đầu tiên của bảng hàng tòa The Lake Premium đã chuyển kín sắc đỏ trong niềm phấn khởi của khách hàng và các nhân viên tư vấn đến từ 18 sàn phân phối dự án.

Đại diện MIKGroup trao tặng 5 chiếc xe máy SH 150i cho 5 khách hàng may mắn nhất chương trình

Sau khoảng thời gian chốt căn đầy kịch tính, MIKGroup đã đưa khách hàng đến với phần bốc thăm may mắn đầy tiếng cười. Với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng bao gồm các phần quà giá trị như 05 xe Honda SH150i; 05 Apple Macbook Air; 05 Apple iPhone 13 Pro Max;… khách hàng tham dự sự kiện đều hào hứng với phần bốc thăm.

Dù không trúng giải, vợ chồng anh Thắng (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ra về trong niềm vui vì đã chốt thành công căn hộ view công viên ở tầng 34 mà vợ chồng anh đã ngắm từ lâu.

“Chúng tôi rất nóng lòng chờ đến ngày dự án hoàn thiện để có thể chuyển về sống. Tôi cho rằng, số tiền chúng tôi bỏ ra để mua hoàn toàn xứng đáng với tầm nhìn không bị che chắn, chất lượng công trình và đặc biệt là cuộc sống tương lai mà chúng tôi sẽ an cư tại đây”, anh Thắng nói thêm.

Tại sự kiện, MIKGroup cũng công bố chính sách bán hàng hấp dẫn áp dụng cho tòa căn hộ The Lake Premium. Theo đó, khách hàng đặt cọc thành công sẽ được áp dụng mức chiết khấu cao nhất lên tới 21%; vay vốn lên tới 80% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng.

Tòa The Lake Premium và phân khu The Mirae Park - dự án Imperia Smart City Website: http://imperiasmartcity.com/

Ngọc Minh