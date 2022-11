Mang 3 tiền án, thanh niên làm giả hàng loạt giấy tờ đi lừa đảo

Chiều 8/11, Công an huyện Yên Thành (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Xuân Thế (SN 1995, trú tại xã Tăng Thành, Yên Thành) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, do không có tiền tiêu xài và đánh bạc, Lê Xuân Thế nảy sinh ý định đặt làm giả các loại giấy tờ trên mạng xã hội như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe ô tô rồi sau đó mang đi cầm cố ở tiệm cầm đồ hoặc thế chấp cho người quen nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, tháng 7/2022, Thế đã đưa giấy tờ này thế chấp cho người quen là anh L.Đ.B (SN 1975, trú xã Xuân Thành, Yên Thành) với số tiền 200 triệu đồng.

Công an huyện Yên Thành kiểm tra các giấy tờ giả là tang vật vụ án - Ảnh Công an Nghệ An

Đối tượng Lê Xuân Thế tại cơ quan điều tra - Ảnh Công an Nghệ An

Đến tháng 8/2022, với thủ đoạn như trên, sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đặt qua mạng, Thế đưa giấy tờ này liên hệ với một người dân trên địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành để thế chấp vay 300 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Chưa dừng lại tại đó, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2022, Thế gọi điện thoại cho 2 người dân trú tại xã Hoa Thành và thị trấn Yên Thành để thuê xe ô tô tự lái.

Sau khi nhận xe, Thế tiếp tục làm giả giấy tờ rồi đem tới tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành và xã Diễn An, huyện Diễn Châu với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thế bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình và các bị hại.

Dù mới chỉ 27 tuổi nhưng nam thanh niên Lê Xuân Thế đã có tới 3 tiền án về các tội “Đánh bạc” và “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Thế đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Yên Thành thông báo, những ai là bị hại liên quan đến vụ án Lê Xuân Thế, nhanh chóng trình báo để phối hợp giải quyết.