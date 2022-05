Đưa xe máy tới công an thế chấp rồi bỏ trốn gần 18 năm

Ngày 23/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Thi (55 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về tội “Giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan Nhà nước, của tổ chức xã hội”.

Theo truy tố, khoảng tháng 3/1992, ông Lý Nam mua một chiếc ô tô, có nguồn gốc Campuchia nên nhờ Trần Thế (tên gọi khác là Xây) và Thi làm giấy tờ để sử dụng tại Việt Nam.

Sau khi nhận 40 triệu đồng của ông Nam, Thi liên hệ với Nguyễn Văn Luông làm tại Công an xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) để làm giấy tờ giả cho chiếc xe hơi của ông Nam với giá 25 triệu đồng.

Bị cáo Trần Ngọc Thi tại tòa

Sau một tuần, Luông giao giấy đăng ký và biển số giả cho Thi để Thi đưa cho ông Nam. Đến ngày 18/10/1992, ông Nam bị cơ quan công an kiểm tra giấy tờ và phát hiện giấy tờ, biển số xe là giả nên đã mời về cơ quan công an làm rõ.

Đến ngày 10/6/1993, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thi và Thế. Do không có tiền để khắc phục hậu quả nên Thi mang chiếc xe gắn máy của mình đến Cơ quan điều tra thế chấp và hẹn một tuần sau sẽ mang tiền đến nộp và lấy xe về. Tuy nhiên, Thi không tới như đã hẹn mà bỏ trốn.

Ngày 20/6/1993, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Thi. Gần 18 năm sau, ngày 31/12/2021, Thi bị bắt theo lệnh truy nã. Đối tượng Trần Thế vẫn đang bỏ trốn, hiện đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thi khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Thi đã xâm phạm tới trật tự quản lý hành chính, đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Vì vậy, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thi 6 tháng tù giam.

Thanh Phương