Không chỉ giúp người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật mà còn phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”. Đó chính là hiệu quả "phủ sóng" của hệ thống “Camera an ninh” trên các tuyến đường, khu dân cư nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái những năm qua.

Được triển khai trên địa bàn xã Nga Quán, huyện Trấn Yên từ năm 2021, đến nay, mô hình "Camera an ninh” đã phát huy hiệu quả rõ nét, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được kiểm soát chặt chẽ. Trong năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình "Camera an ninh" xã Nga Quán đã vận động lắp đặt mới 3 mắt camera an ninh với 100% kinh phí từ nguồn xã hội hóa, nâng tổng số trên địa bàn lên 15 mắt camera an ninh.

Ông Khuất Duy Hồng, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán bày tỏ: "Khu vực thôn Ninh Phúc có đoạn tỉnh lộ 163 chạy qua thẳng, rộng nên các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe tải thường chạy rất nhanh, dễ gây tai nạn. Từ khi lắp camera an ninh, tôi thấy các vụ va chạm giao thông giảm đáng kể, hoặc nếu có xảy ra thì việc giải quyết cũng rất nhanh chóng nhờ các "mắt thần” làm "trọng tài". Cùng với đó, camera an ninh cũng giúp cho việc giữ gìn ANTT tại địa phương được tốt hơn, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân được nâng cao”.

Các camera an ninh trong mô hình thường xuyên được bảo trì, thu phát video và hình ảnh tốt đã trở thành trợ thủ đắc lực giúp cho lực lượng chức năng dễ dàng truy xuất hình ảnh, nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, vi phạm về môi trường, nhất là các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Thượng úy Quốc Thị Hiền - Phó trưởng Công an xã Nga Quán chỉ cho chúng tôi xem những hình ảnh thu trực tiếp từ các mắt camera được đặt tại các ngã ba các thôn truyền về màn hình ti vi đặt tại phòng làm việc của Công an xã và cho biết: "Nhờ những "mắt thần” này mà từ trụ sở làm việc, chúng tôi có thể theo dõi được những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về ANTT. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, thông qua camera an ninh, Công an xã đã trích xuất 13 lượt video, 40 hình ảnh có giá trị giúp giải quyết 7 vụ va chạm giao thông. Đặc biệt, nhờ camera an ninh mà tình trạng người dân vi phạm giao thông, vứt rác bừa bãi hay tụ tập đông người... giảm đáng kể”.

Nằm ở địa bàn trung tâm hành chính của tỉnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hiện có 161 mắt camera an ninh trên 26 tuyến đường. Do đó, tất cả những điểm quan trọng, phức tạp trên địa bàn phường đã được giám sát 24/24h.

Trung tá Lương Huy Toàn - Phó trưởng Công an phường thông tin: "Việc người dân, doanh nghiệp tích cực chung tay cùng với chính quyền địa phương và lực lượng công an lắp đặt camera an ninh đã góp phần rất lớn vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Những dữ liệu trích xuất từ camera đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ nhiều vụ việc, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trật tự giao thông, trật tự đô thị; hỗ trợ chính quyền địa phương quán xuyến tốt hơn vấn đề vệ sinh môi trường cũng như nhiều lĩnh vực khác”.

Theo thống kê, toàn tỉnh Yên Bái hiện có 185 mô hình "Camera an ninh" với trên 2.600 mắt camera. Nhiều nhất là thành phố Yên Bái có 65 mô hình "Camera an ninh” với gần 900 camera giám sát; tiếp đến là huyện Lục Yên có 24 mô hình với 276 camera giám sát; huyện Trấn Yên có 19 mô hình, huyện Văn Yên 15 mô hình, huyện Yên Bình 13 mô hình…

Hàng nghìn camera tại các địa phương được ưu tiên lắp đặt ở những khu vực như nút giao thông, nơi đông dân cư, nhiều người qua lại, những khu vực từng là điểm nóng về ANTT, trật tự ATGT ... Dữ liệu từ camera thường được truyền về trụ sở công an phường, xã để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát và phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT phòng chống tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thông qua mô hình, với mạng lưới camera rộng khắp được xem như là "mắt thần”, "cánh tay nối dài” của lực lượng công an tại cơ sở, việc quản lý địa bàn và thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc về ANTT, hành vi vi phạm pháp luật đã có nhiều thuận lợi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh và các địa phương đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia vào công tác xã hội hóa kinh phí hoặc tự trang bị camera để chia sẻ với hệ thống điều hành camera an ninh do lực lượng công an quản lý, vận hành. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng camera theo hướng thông minh, hiện đại để đáp ứng công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

