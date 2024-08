Ngày 19/8, siêu du thuyền Bayesian chìm ngoài khơi bờ biển Sicily, Italy khi gặp một cơn lốc xoáy. Chủ tịch của Morgan Stanley International, ông Jonathan Bloomer cùng vợ và tỷ phú công nghệ Mike Lynch (được coi là Bill Gates của nước Anh) và con gái cùng với nhiều người khác nằm trong số những người mất tích.

Du thuyền Bayesian chở 22 người, nhưng chỉ có 15 người thoát chết tại thời điểm thuyền chìm.

Thảm họa xảy ra khoảng 3 tháng sau khi tỷ phú công nghệ Mike Lynch (59 tuổi) được tuyên trắng án tại Mỹ trong một vụ xét xử cáo buộc gian lận. Lynch đã mời một số đồng nghiệp và gia đình lên du thuyền để ăn mừng, trong đó, ngoài vợ chồng tỷ phú Mike Lynch và con gái, chủ tịch Jonathan Bloomer cùng vợ... còn có một số khách mời là những người đã tham gia phiên tòa.

Siêu du thuyền Bayesian bị chìm tại gần bờ biển nước Ý. Ảnh: Navi

Chủ tịch Morgan Stanley - Jonathan Bloomer là ai?

Jonathan Bloomer (70 tuổi) là một nhân vật nổi tiếng, đồng thời cũng gắn với nhiều tai tiếng trong giới tài chính trong sự nghiệp kéo dài hơn năm thập kỷ của mình.

Ông Bloomer bắt đầu sự nghiệp tại công ty kiểm toán Mỹ Arthur Andersen. Đây từng là một trong 5 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, cùng với PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, Ernst & Young và KPMG.

Tuy nhiên, Arthur Andersen đã không còn tồn tại. Từ một công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, với 85.000 chuyên gia và 89 năm lịch sử, đến năm 2007, Arthur Andersen chỉ có chưa đầy 200 người, chủ yếu để hầu tòa trong các vụ kiện do các sai phạm trước đó, trong có vụ scandal Enron.

Ông Jonathan Bloomer làm việc tại đây 20 năm, từ 1974 đến 1994.

Từ năm 1995-2000, ông Bloomer chuyển đến công ty bảo hiểm của Anh Prudential với tư cách là giám đốc tài chính (CFO), sau đó là CEO từ 2000-2005, rồi bị sa thải. Thời kỳ Jonathan Bloomer làm CEO tại Prudential trùng với sự sụp đổ dotcom và sự kiện khủng bố 11/9/2001. Đây cũng là khoảng thời gian rất khó khăn đối với Prudential, cổ phiếu sụt giảm mạnh.

Cũng trong năm 2001, vị CEO Prudential đề xuất mua công ty bảo hiểm Mỹ American General. Tuy nhiên, thương vụ đã thất bại do American International Group Inc. (AIG) chiến thắng với mức giá 23 tỷ USD, thấp hơn mức 26,6 tỷ USD do Prudential đưa ra.

Thương vụ phơi bày sự yếu kém của Prudential tại Mỹ và cho thấy các nhà đầu tư đã thiếu tin tưởng vào tập đoàn này.

Prudential dưới thời Jonathan Bloomer cũng gây thất vọng với ngân hàng trực tuyến Egg (thành lập năm 1996) và bán lỗ Egg cho Citigroup (hiện là Citi) với giá khoảng 750 triệu USD vào năm 2007.

Từ 2007-2012, Bloomer là chủ tịch công ty tái bảo hiểm Scottish Re Group Limited, CEO công ty bảo hiểm Lucida plc... Trong khoảng thời gian từ 2013 tới 2023, Bloomer là sáng lập hoặc/và chủ tịch của nhiều công ty như Change Real Estate Limited, Arrow Global Group Plc, DWF, SDL Group Holdings Ltd.

Tháng 11/2016, ông Jonathan Bloomer trở thành chủ tịch Morgan Stanley International và từ tháng 6/2023 có thêm vị trí chủ tịch công ty bảo hiểm Hiscox.

Ông Jonathan Bloomer. Ảnh: Cambrigde News

Morgan Stanley - ông trùm ngành ngân hàng Mỹ

Morgan Stanley được mệnh danh là ông trùm ngành ngân hàng nước Mỹ và là một trong những định chế tài chính hàng đầu trên thế giới, được thành lập năm 1935. Đây là một ngân hàng đầu tư, trụ sở đặt tại New York, Mỹ.

Morgan Stanley quản lý khối tài sản khoảng 6.600 tỷ USD và là ngân hàng lớn đầu tiên tại Mỹ cho phép khách hàng đầu tư trực tiếp vào Bitcoin từ năm 2021.

Các báo cáo đánh giá của Morgan Stanley có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Gần đây, tổ chức này tiếp tục duy trì dự báo giá vàng sẽ đạt mức trung bình 2.500 USD/ounce trong năm 2024.

Về chứng khoán, Morgan Stanley cho hay họ vẫn tăng tỷ trọng trên thị trường chứng khoán Nhật Bản và Ấn Độ, trong khi tiếp tục cắt giảm các mục tiêu cho Trung Quốc trong bối cảnh có rất ít dấu hiệu cải thiện tăng trưởng ở nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Tại Việt Nam, từ năm 2007, Morgan Stanley đã đầu tư nắm giữ 10% cổ phần của Công ty tài chính dầu khí (PVFC). Đến năm 2013, PVFC hợp nhất với ngân hàng Phương Tây (Western Bank) thành Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), qua đó kéo tỷ lệ sở hữu của Morgan Stanley tại ngân hàng mới xuống mức 6,67%. Đây được xem là một khoản đầu tư thất bại của Morgan Stanley vào ngân hàng Việt Nam.

Còn Mike Lynch (59 tuổi) là một trong những tên tuổi lớn nhất trong giới công nghệ nước Anh. Ông được gọi là “Bill Gates của nước Anh,” bởi ông đã gây dựng nên một công ty công nghệ toàn cầu - Autonomy vào năm 1996.

Năm 2011, Lynch bán Autonomy cho Hewlett-Packard (HP) với giá 11 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, HP ghi nhận khoản lỗ 8,8 tỷ USD cho thương vụ trên và cho biết họ đã phát hiện ra “những sai phạm nghiêm trọng về kế toán” tại công ty này.

Lynch sau đó bị cáo buộc với 15 tội danh âm mưu và gian lận và được tuyên trắng án hồi tháng 5 vừa qua.