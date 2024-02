RuBy Ngọc Diệp tên thật là Hoàng Ngọc Diệp, sinh năm 2016, cao 1,33m, nặng 30kg. Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn, với vẻ đẹp hồn nhiên cùng thần thái tự tin.

Cô bé bắt đầu tham gia hoạt động người mẫu từ những năm gần đây và nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu nhí được yêu thích.

Ngọc Diệp đã tham gia trình diễn cho các thương hiệu thời trang trong nước cũng như sải bước trên nhiều show diễn thời trang quy mô dành cho trẻ em như: Destination Runway Fashion Week, Show diễn Chào Xuân 2024, tham gia ghi hình tại VTV3 - Beauty & Family...

RuBy Ngọc Diệp sinh ra trong một gia đình có truyền thống về kinh doanh. Ngọc Diệp luôn có thành tích tốt, học giỏi. Bên cạnh đó, cô bé còn có đam mê với nghệ thuật.

Bố mẹ Ngọc Diệp tạo điều kiện cho con theo đuổi các lĩnh vực như diễn xuất, MC và đặc biệt là nhảy múa. Ngoài nghề mẫu, RuBy Ngọc Diệp còn có nhiều sở thích về nghệ thuật khác như: vẽ tranh, chơi đàn...

Phụ huynh của Ngọc Diệp tự hào vì thấy bé trưởng thành qua từng ngày. "Đây cũng là điều mà chúng tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì mỗi bước đi của con, cha mẹ đều dõi theo. Tôi mong con sẽ phát triển hơn nữa trên con đường đã chọn”.

Trước thềm xuân 2024, RuBy Ngọc Diệp chụp bộ ảnh với concept áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam.

Với 'đôi mắt biết nói', Ruby Ngọc Diệp được đánh giá cao bởi khả năng tạo dáng, biểu cảm trước ống kính. Cô bé chia sẻ: “ Mỗi dịp Tết đến xuân về em rất thích chụp ảnh bởi đây là dịp được lưu lại những khoảnh khắc đẹp”.

Mới đây, RuBy Ngọc Diệp tham gia The New Generation Of Models - dự án thời trang kết nối người mẫu nhiều thế hệ. Cô cũng tham dự Seoul Fashion Week tại bảo tàng Dongdaemun Design Plaza. Đây được xem là cơ hội trải nghiệm, giúp cô bé học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm thời trang để nỗ lực cho con đường làm người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai.

