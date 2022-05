Những điều cần biết về Núi Cầu vồng

Núi Cầu vồng, còn được gọi là Montaña de Siete Colores (Núi bảy màu), nằm trên dãy Andes ở vùng Cusco của Peru.

Khung cảnh ấn tượng của Núi Cầu vồng ở Peru

Nhưng điều gì đã khiến Núi Cầu Vồng có nhiều sắc màu khác nhau tới như vậy? Theo HuffPo, nguyên nhân khiến những màu sắc này được hình thành là do lớp băng từng bao phủ khu vực này. Khi những lớp băng này bắt đầu tan chảy, nước hòa với các khoáng chất trong lòng đất, hình thành nên dãy núi nhiều màu sắc như ngày nay. Các khu vực màu đỏ là do hỗn hợp rỉ sét, màu vàng là do sunfua sắt, màu đỏ tía là do goethit hoặc limonite bị oxy hóa và màu xanh lá cây là do clorit.

Thời điểm tốt nhất để tham quan Núi Cầu vồng

Du khách nên ghé thăm Núi Cầu vồng vào khoảng giữa tháng 3 đến tháng 11 hoặc từ tháng 6 đến tháng 8

Du khách được khuyên nên tới đây vào những tháng ấm nóng để tránh khả năng gặp mưa, tuyết khuyến đường mòn khó đi hơn và cảnh sắc xung quanh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những ngày nắng gắt hay tầm giữa trưa cũng có thể khiến những bức ảnh của bạn bị dư sáng. Thời gian tốt nhất để tham quan nơi đây là vào buổi sáng hoặc buổi tối, ngay sau khi mặt trời mọc hoặc ngay trước khi mặt trời lặn.

Du khách cũng nên ghé thăm Núi Cầu vồng vào khoảng giữa tháng 3 đến tháng 11 hoặc từ tháng 6 đến tháng 8, khi bầu trời xanh trong và thời tiết dễ chịu nhất.

Cách tới Núi Cầu vồng

Hành trình tới địa danh nổi tiếng này không đơn giản như nhiều người nghĩ

Để đến Núi Cầu vồng, trước tiên du khách nên đến Cusco. Từ thành phố, du khách đi ô tô khoảng hai đến ba giờ để đến Pitumarca. Sau đó cần tìm đường đến Qesoyuno để bắt đầu chuyến khám phá cảnh quan 'có một không hai' này.

Đường mòn Núi Cầu vồng

Du khách có thể tốn khoảng 6 giờ cho hành trình khám phá Núi Cầu Vồng

Sau khi tới đây, du khách có thể mất khoảng hai hoặc ba giờ leo lên đỉnh và thêm ba giờ nữa để xuống dưới chân núi. Hành trình chinh phục Núi Cầu vồng được đánh giá là không hề dễ dàng. Điều quan trọng khác cần nhớ là đỉnh núi cao 5.200 mét so với mực nước biển. Vì vậy, du khách cần chuẩn bị nhiều nước và lên kế hoạch cho cả thời gian đi lên và xuống.

Lời khuyên để có những bức ảnh đẹp nhất

Du khách được khuyên nên thử chụp cận cảnh màu đất đặc biệt nơi đây để có những bức hình ấn tượng

Đầu tiên, du khách nên thử đi bộ đường dài vào sáng sớm hoặc khoảng chạng vạng tối. Thời gian này cũng những có nhiệt độ dễ chịu mà còn cung cấp nguồn ánh sáng tốt nhất. Đó là lý do tại sao trong nhiếp ảnh hai thời điểm này được gọi là "giờ vàng". Ánh sáng lúc này thiên về màu cam cháy tuyệt đẹp và làm cho mọi cảnh sắc thiên nhiên nơi đây càng thêm phần choáng ngợp.

Tiếp theo, du khách cũng có thể thử chụp cận cảnh màu đất kết hợp bầu trời xanh với nhiều màu sắc khác của ngọn núi.

Đỗ An (Theo Travel and Leisure)