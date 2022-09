Bắt giữ thiếu nữ 17 tuổi về hành vi giết người

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến sai phạm kinh tế xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, gọi tắt là CNS.