Mbappe không ngại hứng gạch đá, so sánh chơi cùng Messi và Neymar

Tay săn bàn 23 tuổi đang làm nhiệm vụ cùng sắc áo Lam ở Nations League. Đêm qua, anh có pha solo ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Pháp trước Áo.

Mbappe cho biết ở tuyển Pháp anh được chơi tự do hơn, trong khi tại PSG bên cạnh Messi và Neymar thì không được như vậy

Những ngày lên tuyển vừa qua, Mbappe là tâm điểm của dư luận khi từ chối chụp hình quảng bá cùng toàn đội vì bất đồng về quyền hình ảnh với LĐBĐ Pháp.

Mbappe cũng liên tục dính lùm xùm từ đầu mùa về cách cư xử với các đồng đội tại PSG, như cãi nhau với Neymar, trách Hakimi vì chuyền hỏng cho mình, huých vai Messi, dỗi đi bộ trên sân khi không được chuyền bóng,… Anh bị chỉ trích là ‘ích kỷ’, ‘tham lam’,…

Đài truyền hình Pháp thậm chí còn chỉ ra sự thật, từ đầu mùa Mbappe chưa hề kiến tạo cho Messi và Neymar, trong khi 2 đàn anh lần lượt hỗ trợ 5 và 3 lần.

Phát biểu với tờ L’Equipe, Mbappe tuyên bố, anh không ngại hứng gạch đá của dư luận và sẽ vẫn giữ phong cách chơi của mình.

“Tôi không ngại trở thành tâm điểm của những chỉ trích nếu điều đó tốt cho đồng đội. Những lời chê bài sẽ không làm tôi thay đổi lối sống và phong cách thi đấu.

Nếu những thỏa thuận (đàm phán với VFF về quyền hình ảnh) làm hài lòng cả tập thể, tôi sẽ không màng đến những chuyện khác. Khi đó, cả đội chơi bóng trong vui vẻ”.

Bộ ba Messi, Neymar và Mbappe chơi hiệu quả hơn hẳn kể từ khi HLV Galtier về thay Pocchetino vào mùa hè

Mbappe cho hay thêm, ở tuyển Pháp anh được tự do trên sân hơn, trong khi chơi bên cạnh Messi và Neymar thì không được như vậy: “Với tuyển Pháp, tôi được chơi tự do hơn, khác so với tại PSG.

HLV trưởng (Didier Deschamps) biết rằng có một số 9 như Olivier Giroud), người có thể gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Vì thế, tôi có thể di chuyển rộng và tận dụng khoảng trống trên sân.

Ở PSG thì khác, tôi không được bố trí chơi như thế. Tôi được yêu cầu đá ở vị trí trung phong. Đó là sự khác biệt”.

Việc Mbappe ở PSG không thể thoải mái tung hoành như khi lên tuyển Pháp cũng là dễ hiểu, bởi tại Paris còn có 2 tên tuổi lớn hơn là Messi và Neymar. HLV Galtier cần bố trí làm sao để phát huy sức mạnh của cả ba.