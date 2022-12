MC Long Vũ, Tùng John diễn thăng hoa cùng âm nhạc The Beatles

Mới đây tại khuôn viên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đông đảo nghệ sĩ, ban nhạc cựu sinh viên đã tổ chức một chương trình đặc biệt nhằm tôn vinh ban nhạc huyền thoại The Beatles mang tên Imagine Day.

MC Long Vũ khoe giọng hát tại đêm nhạc.

Chương trình năm nay có sự tham gia của nhiều ca sĩ, ban nhạc như: Ngọt, Skull of Rock, Twilight, The Gathering, liên quân các ban nhạc cựu sinh viên Desire - Cỏ dại - Beatles Xây dựng - Những bậc thang - Đại bàng trắng, các ca sĩ Hoàng Trang - Nguyễn Đông, Giang Trang - Hiếu Liêm, Jayden Trịnh Jesudhass, Dattie Đỗ…

Gần 50 ca khúc quen thuộc của The Beatles đã được vang lên tại sân khấu 19 Lê Thánh Tông. Ngoài những bản cover, những bài hát này còn được sáng tạo dưới nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như: Rock, Jazz, Bossa Nova… mang lại những màu sắc mới mẻ và hấp dẫn cho nhạc Beatles, thu hút sự quan tâm và yêu thích của khán giả nhiều lứa tuổi.

Chương trình bắt đầu với những tiết mục đến từ The Gathering - ban nhạc tập hợp nhiều thành viên có chung niềm đam mê với âm nhạc The Beatles tại Việt Nam. Những ca khúc như: Don’t let me down, In my life, My sweet lord…

Ban nhạc Twillight tiếp nốt với những ca khúc đầy sôi động, đốt cháy sân khấu. Trình diễn cùng Twillight, MC Thu Thuỷ cũng khiến khán giả chìm đắm với giọng hát nội lực và giàu cảm xúc.

Nghệ sĩ Tùng John khoe giọng hát.

Một trong những nhóm nhạc được mong chờ nhất trong đêm nhạc - “The Bít Tất” xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nhiệt huyết và tình yêu âm nhạc của các thành viên “The Bít Tất” vẫn vô cùng máu lửa. Vẫn là những gương mặt quen thuộc, trong đó có MC Long Vũ, Tùng John của ban nhạc sinh viên đình đám Desire, ban nhạc đã đưa hàng trăm khán giả trở về với thanh xuân đầy sống động. Những giai điệu đầy hoài niệm như Moonlight, Birthday, Woman… đã vang lên và hoà cùng tiếng hát của đông đảo khán giả.

Tham gia chương trình lần này còn có Jayden Trịnh Jesudhass - ca sĩ trẻ người New Zealand gốc Việt. Anh được khán giả Việt Nam biết đến khi đoạt vị trí Top 4 Vietnam Idol Kids năm 2016. Jayden hào hứng tham gia chương trình với hai bài đơn ca là Stand by me, Yesterday và một bài song ca cùng mẹ - Let it be.

Anh Trần Thanh Tùng (Tùng John), Trưởng ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi vẫn đang kiên trì theo đuổi mục đích gìn giữ và tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực. Chương trình lần này đã tập hợp rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, ban nhạc tâm huyết và yêu âm nhạc bất hủ của The Beatles. Chúng tôi cùng chung mơ ước sẽ kết nối được nhiều thế hệ sinh viên và cựu sinh viên để cùng nhau chia sẻ những đam mê, những sáng tạo trong nghệ thuật. Tôi mong rằng Imagine Day sẽ tạo ra một sân chơi chất lượng, đầy cảm hứng, và được tổ chức thường niên trong tương lai”.