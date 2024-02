- Nghe nói MC Thảo Vân? mới được lên ''chức''...

À ý bạn nói về việc tôi được tín nhiệm và đề bạt vào vị trí mới - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội phải không? Nhân tiện khoe luôn với bạn tôi còn là thành viên ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. (cười). Đây đúng là 1 trong những dấu ấn quan trọng với tôi trong năm 2023.

Công việc bên ngoài, mặc dù những chương trình tôi dẫn cũng không còn nhiều phần vì thời gian, phần vì lý do tuổi tác nhưng tất cả chương trình tôi đảm nhận cũng đều thành công và diễn ra suôn sẻ. Ở tuổi này rồi, những chương trình phù hợp với tôi cũng không nhiều.

Một dấu ấn nữa thật trọn vẹn trong năm qua là con trai đỗ đại học với chuyên ngành con thích. Bên cạnh đó, bạn Tít (tên con trai MC Thảo Vân) còn hăng hái đi làm thêm. Những trải nghiệm mới mẻ về cuộc sống mà con chia sẻ lại khiến tôi cũng cảm thấy thú vị và thực sự vui lây.

MC Thảo Vân.

Năm 2023 tôi cũng dành thời gian "nâng cấp" bản thân với nhiều khóa học đào tạo phục vụ cho công việc chuyên môn. Tôi cũng đã được gặp gỡ và học hỏi rất nhiều anh chị bạn bè. Điều này cũng góp phần tạo nên một năm 2023 đáng nhớ.

- Chị từng chia sẻ việc làm mẹ đơn thân không phải là điều gì kinh khủng hay không thể vượt qua được, chị chia sẻ gì đến những khán giả có cùng hoàn cảnh?

Thực tế đó là điều dù mình không muốn vẫn phải vượt qua. Đó là câu chuyện mà không ai giống ai bởi mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau và cũng không thể mang những trải nghiệm của bản thân để áp dụng cho người khác. Tôi chỉ có thể chia sẻ rằng, mọi người hãy nghĩ đằng nào cuộc sống vẫn là như thế, cố gắng tâm niệm vượt qua từng khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống.

Làm mẹ đơn thân suy cho cùng cũng chỉ là một cách sống, đó không phải là hoàn cảnh đặc biệt cũng không phải là điều gì quá kinh khủng. Cứ đón nhận điều đó một cách bình thản nhất bởi có cuống lên, có hoảng hốt, mọi thứ nó vẫn thế. Các bạn hãy tin rằng dù có thế nào cái ngày tệ nhất rồi cũng sẽ là ngày hôm qua. Rơi vào hoàn cảnh đó, hãy cứ bình tĩnh đón nhận, từng bước vượt qua, cần thì xin trợ giúp từ những người thân yêu, đừng cố giữ một mình. Tôi nghĩ những người mẹ đơn thân đều rất nghị lực, bản lĩnh và dũng cảm.

Bản thân tôi luôn nghĩ đó là điều không may mắn trong hành trình hôn nhân của chúng ta thôi. Và thực tế có những điều thú vị tôi cũng học được và có lẽ chỉ khi làm mẹ đơn thân tôi mới làm được (cười).



- MC Thảo Vân xây dựng hình ảnh lịch sự, nhã nhặn và thường xuyên lan tỏa những điều tích cực. Vậy ngoài đời, đâu là nét tính cách xấu của chị?

Ngoài đời tôi cũng khá là nhây, lầy lội đó. Khi chỉ có gia đình hoặc người thân, bạn bè bên cạnh, tôi nghịch ngợm và là nhân tố hài hước đúng nghĩa.

- Cậu con trai ngày nào nay đã rất chững chạc và luôn động viên, ủng hộ mẹ tìm hạnh phúc. Chị có thể chia sẻ về hình mẫu đàn ông phù hợp với mình?

Tôi chưa từng đặt ra hình mẫu nào cụ thể nhưng luôn tin vào hai chữ "duyên số" trong chuyện tình yêu. Tôi nghĩ nếu có duyên ắt sẽ gặp. Mọi chuyện hãy để diễn ra tự nhiên.

- Dự định và điều mong muốn lớn nhất của chị trong năm 2024 là gì?

Mong muốn lớn nhất với tôi là sức khỏe và bình an. Tôi mong muốn cho những người thân, gia đình, bạn bè, các khán giả luôn có sức khỏe, bình an để gặp được những may mắn và thuận lợi trong cuộc sống.

Với bản thân, tôi vẫn sẽ nỗ lực làm việc tại trường, mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan. Ngoài ra nếu có cơ hội tham gia các chương trình bên ngoài, tôi vẫn sẵn lòng. Đó vừa để thỏa mãn đam mê với nghề vừa để có cơ hội gặp gỡ những cá nhân tuyệt vời và được cống hiến cho khán giả.

Minh Huệ