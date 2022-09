Không gian 'du lịch tại gia' tràn ngập hoa hồng trên sân thượng

6 năm nay, ngoại trừ các chuyến du lịch xa nhà, không gian nghỉ dưỡng tại gia được chị Candy Chau (sống ở quận Gò Vấp, TPHCM) yêu thích nhất là vườn hoa hồng trên sân thượng.

Mỗi lần hoa nở rộ, chị thường bày đồ lên sân thượng cho các con vui chơi, cắm trại, nhất là vào dịp Trung thu hoặc Tết. Thỉnh thoảng, các bé cũng phụ mẹ thu hoạch bầu, mướp, trải nghiệm làm nông dân đầy thú vị chẳng kém gì các khu du lịch sinh thái ở ngoại ô.

“Gia đình tôi sống ở thành phố lớn, nhìn chung chỉ có nhà cao tầng và xe cộ, rất ít mảng xanh. Bởi vậy, ngoài những chuyến đi biển gần nhà, về quê thăm ông bà không quá thường xuyên thì chiều chiều, các con được lên sân thượng hái rau, ngắm hoa, bắt bướm cũng rất tuyệt vời”, chị bộc bạch.

Gia đình chị Candy thường đi du lịch vào những kỳ nghỉ dài ngày hoặc dịp lễ, Tết.

Trong mùa dịch, vườn hồng “trên mây” trở thành chốn nghỉ dưỡng lý tưởng tại gia để nữ gia chủ thoải mái tổ chức tiệc trà, giải tỏa stress.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, gia đình chị dành thời gian du lịch một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Tuy nhiên, mùa dịch kéo dài gần hai năm khiến cả nhà đành phải tạm gác lại các chuyến đi.

Thời điểm đó, vườn hồng trên sân thượng chính là “cứu cánh” cho các thành viên, trở thành không gian thư giãn “có tiền cũng khó mua” giữa những ngày thành phố thực hiện giãn cách hay hạn chế đi lại.

Sau khi dịch bệnh ổn định và du lịch mở cửa trở lại, gia đình chị Candy có chuyến đi tới Phú Quốc để xua tan cảm giác “cuồng chân” suốt thời gian dài. Dịp hè vừa qua, vợ chồng chị cũng đưa các con đi du lịch Hà Nội, Sapa, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên ở phía bắc.

Ngoài những chuyến đi chơi, du lịch khắp nơi cùng gia đình hay đồng nghiệp, thời gian rảnh rỗi còn lại, chị Candy thường ở nhà chăm chút và tận hưởng không gian thư giãn tại gia, nơi hàng chục gốc hồng khoe sắc.

Chị cho biết, vì diện tích sân thượng có hạn nên bố trí trồng khoảng 70 gốc, gồm cả hồng cổ và hồng ngoại. Trong đó, chị ưu tiên trồng các giống hồng thuần chủng của Việt Nam như hồng tường vi, hồng cổ Sapa, hồng cổ Hải Phòng, hồng nhung Sa-đéc, hồng cổ Sơn La,...

Khu vườn này hiện có nhiều giống hồng cổ lẫn hồng ngoại, được trồng trong chậu chuyên dụng và bố trí khoa học, đẹp mắt.

Ngoài ra còn có các giống hoa hồng ngoại phân chia theo màu sắc. Với giống hồng trắng, chủ nhân khu vườn trồng nhiều loại như pope john paul II, friendship of strangers, jeanne moreau.

Riêng màu hồng chiếm ưu thế, gồm các giống hoa là bernadette lafont, spirit of freedom, pompadour, charles rennie mackintosh, eve fragrant gar, tranquility, for your home, lady heirloom, mon coeur, yume akari (dream light),...

Bên cạnh đó, vườn hoa hồng còn khoe sắc rực rỡ bởi các giống màu cam như masora, la chance, corail gelee, amandine chanel,... hay hồng đỏ gồm kate, red intuition, traditional home anniversary 2004, red apple, monica bellucci,...

Gia chủ trồng hoa hồng nhiều màu, từ đỏ, cam, vàng, tím cho đến hồng, trắng..., tạo không gian thư giãn tràn ngập hương sắc.

Đây là giống hồng pine dream có màu vàng bắt mắt.

Gia chủ cho hay, các giống hồng cổ của Việt Nam có khả năng kháng bệnh tốt, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu và độ ẩm cao ở miền Nam. Trong hình là hồng cổ Sapa.

Với giống màu hồng vàng, chị Candy trồng pine dream, juliet, amber hay màu tím có purple ice cream, enchanted evening, claude brasseur, sweet intoxication,...

Trên khu vườn sân thượng, ngoài 70 gốc hoa hồng đẹp mê ly, nữ gia chủ 42 tuổi còn trồng thêm một số loại rau củ quả, vừa có nguồn thực phẩm sạch, vừa tăng thêm khoảng xanh mát mẻ, đẹp mắt cho không gian.

Giàn bầu hồ lô xanh tốt vừa có tác dụng tạo bóng râm mát, che chắn cho khu vườn, vừa cung cấp thêm nguồn rau sạch.

Chị Candy thử nghiệm trồng cây dưa lưới đầu tiên và thu được trái thơm, ngon ngọt như mong đợi.

Chị ưu tiên các loại cây dễ trồng, dễ chăm, nhanh cho thu hoạch như bầu hồ lô, mướp, chanh, cóc, cà pháo tím và ít giống rau gia vị như diếp cá, rau quế, ớt, rau răm,...

Riêng giống cải bẹ xanh, chị Candy thường sử dụng từ giai đoạn rau mầm, làm các món salad bổ dưỡng, lạ miệng cho cả nhà thưởng thức.

Kinh nghiệm chinh phục “nữ hoàng các loài hoa”

Những ngày đầu trồng hoa hồng, chị Candy nghĩ rằng quá trình chăm sóc cây này khá đơn giản, chỉ cần tưới nước là hoa sẽ nở đẹp. Tuy nhiên, việc chinh phục “nữ hoàng các loài hoa” không dễ dàng.

Chị phải tìm hiểu kỹ khí hậu vùng miền và đặc tính từng loại hoa hồng rồi chọn lọc giống cẩn thận cũng như điều chỉnh cách chăm sóc sao cho tiết kiệm thời gian, công sức hơn.

Sau vài năm làm "nông dân sân thượng", người phụ nữ làm việc tại một công ty kinh doanh về lĩnh vực thép và dầu khí cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm để vườn hồng luôn đẹp, cây khỏe, hoa nở sai.

Theo chị Candy, hoa hồng là giống cây cần không gian thoáng gió, đủ ánh nắng chiếu trực tiếp và đủ sương.

Mỗi cây trồng cách nhau từ 0,5m - 1m.

Vì thời tiết phía nam nắng nóng nên gia chủ ưu tiên trồng các loại hồng có độ bền từ 3-7 ngày cho vùng khí hậu nóng. Đồng thời, chị tranh thủ mỗi buổi sáng lại tưới đẫm gốc cho cây lúc 6 giờ.

“Nếu tưới nước vào chiều tối thì phải tưới trước 18 giờ. Ngày mưa thì không cần tưới. Trong vườn có thể lắp đặt hệ thống tưới nước tự động giúp tiết kiệm thời gian và công sức hơn”, chị Candy nói.

Về giá thể, do trồng trong chậu nên yếu tố quan trọng là cần đảm bảo tơi xốp. Chị trộn đất sạch với tro trấu (trấu hun), trấu tươi, xơ dừa đã qua xử lý theo tỉ lệ như nhau và cho thêm 10% đá perlite, 10% phân hữu cơ chậm tan.

Thông thường, chị thay giá thể cho vườn mỗi năm một lần trước mùa mưa. Khi thay cần lưu ý đặt cây ở khu vực tránh nắng gắt, tưới đẫm lần đầu đến lúc thấy nước thoát ra từ đáy chậu. Các lần sau tưới ít lại.

Sau một tuần, lúc cây đã ổn định bộ rễ thì mới chuyển dần ra nắng và tăng lượng nước tưới lên.

Vì trồng trên sân thượng, gia chủ ưu tiên sử dụng các loại chậu được làm từ vật liệu nhẹ. Hoa hồng cần giá thể thoát nước tốt nên đáy chậu phải có ít nhất 6 lỗ.

Về phân bón, chủ nhân khu vườn dùng phân bò hoặc phân gà, phân dê đã qua xử lý với phân trùn quế, bón định kỳ cho cây 2 tuần/lần và bồi thêm đậu nành ủ lên men, pha loãng tưới gốc mỗi tuần/lần hoặc luân phiên bằng dịch chuối ủ lên men cho đậu nành để hoa đậm màu hơn.

Hoa hồng cần cung cấp phân nhưng phải bón với lượng vừa đủ, tránh gây hại cho cây. Trong hình là giống hồng robe ala francaise

Hoa hồng là giống cây dễ bị các bệnh như sâu, bọ trĩ và nhện đỏ hay bệnh do nấm tấn công nên chị Candy thường chủ động phòng ngừa bằng cách thường xuyên dọn dẹp vườn, kê cao chậu, cắt tỉa cây, vặt lá già,...

Ngoài ra, chị còn dùng dầu neem phòng ngừa mỗi tuần hoặc phun luân phiên bằng dung dịch tỏi ớt gừng, rượu. Nhờ đó mà cây ít bị bệnh, sống khỏe và nở hoa đẹp.

Dù hoa hồng được nhiều người nhận xét là khó trồng, khó chăm sóc nhưng chị Candy vẫn trồng thành công, sở hữu không gian thư giãn tràn ngập hương sắc trên sân thượng.

Làm vườn, chăm hoa để được du lịch tại gia



Gia đình chị Candy vốn đam mê du lịch, thường xuyên lên kế hoạch cho các chuyến đi trong và ngoài nước để khám phá cảnh đẹp, tham gia những trải nghiệm thú vị ở nhiều nơi.

Chị xem những chuyến vi vu như vậy là cách để bản thân và các thành viên giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống, lấy lại năng lượng, tinh thần.

Trong mùa dịch, vườn hồng trên sân thượng trở thành góc thư giãn, vui chơi của các bé, giúp chúng hạn chế thời gian xem điện thoại, tivi,...

Bà mẹ ba con khẳng định, nhờ có khu vườn tràn ngập hoa và cây xanh mà ai nấy không còn cảm thấy bí bách, ngột ngạt trong mùa dịch. Thậm chí, chị còn chủ động được nguồn rau trái sạch hàng ngày, chu toàn mỗi bữa ăn cho gia đình.

“Dù việc mua sắm các mặt hàng thiết yếu trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khá khó khăn nhưng gia đình tôi vẫn vượt qua được nhờ khu vườn trên cao. Không gian này không chỉ giúp cả nhà giải tỏa về mặt tinh thần mà còn cung cấp nguồn thực phẩm sạch đáng kể”, gia chủ nhớ lại.

Vườn hồng sân thượng là nơi chị tổ chức bữa tiệc Trung thu ấm cúng cho các con.

Thỉnh thoảng, bà mẹ đảm đang lại bày đồ, làm trà hoa quả để nhâm nhi, thưởng thức trên sân thượng tràn ngập hương sắc.

Ảnh: Candy Chau

Phan Đậu