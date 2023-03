Tối ngày 8/3, trao đổi với PV VietNamNet ông Trần Ánh Dương - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng - Nam Định) cho biết, khoảng 10h cùng ngày người dân phát hiện một phụ nữ đang dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ. Khu vực xảy ra sự việc rất vắng người đi lại, vì ở bên ngoài đê.

“Ngay sau khi phát hiện, người dân lập tức chạy tới cứu, nhưng người phụ nữ này nói “tôi đã dìm chết 2 đứa con tôi rồi”. Người dân hô hoán đưa 2 cháu nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong trước đó”, ông Dương thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn, 2 nạn nhân là bé gái (5 tuổi và 2 tuổi).

Nhận được tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Tại đây, người này khai quê ở xã Trực Thái (Trực Ninh). Sau đó, chính quyền liên hệ với Công an huyện Trực Ninh và Công an tỉnh Nam Định.

“Tôi hỏi và được biết, người phụ nữ này tên Vũ Thị N. sinh năm 1991, không có biểu hiện gì về tâm lý, từng là giáo viên dạy tin học ở trường tiểu học, mới nghỉ dạy từ cuối năm 2022. Tôi hỏi tại sao lại dìm chết con. Cô ấy nói sợ sau này chúng nó lớn lên sẽ dây đến tệ nạn xã hội”, ông Trần Ánh Dương nói.