Mẹo hay để có được nụ cười hoàn hảo

Mặc dù nhiều người cảm thấy không cần thiết phải có một hàm răng quá hoàn hảo, nhưng đa phần đều cho rằng một hàm răng đẹp sẽ giúp bạn có nụ cười rạng rỡ hơn.

Các vấn đề về răng miệng là lý do chính khiến nhiều người tự ti về nụ cười của bản thân và thường xuyên che giấu vẻ đẹp tự nhiên của mình (Ảnh: iStock).

Sau đây là một số gợi ý giúp bạn có một hàm răng trắng và nụ cười tươi sáng.

Lựa chọn phương pháp làm trắng răng an toàn

Mặc dù các sản phẩm làm trắng răng có thể giúp giảm tình trạng răng ố vàng, nhưng cũng có khả năng gây ra tác dụng phụ về lâu dài. Chẳng hạn, những sản phẩm này có thể làm tổn thương vĩnh viễn men răng - lớp bảo vệ giúp giữ cho răng khỏe mạnh và sáng bóng.

Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn phương pháp làm trắng răng bằng laser. Đây là phương pháp vượt trội hơn nhiều so với cách làm trắng răng truyền thống. So với các phương pháp tẩy trắng răng khác, làm trắng răng bằng laser là một giải pháp thay thế an toàn cho răng, vì laser sẽ đặc biệt nhắm vào những nơi tích tụ mảng bám, từ đó hạn chế đáng kể việc mài mòn men răng.

Thăm khám nha sĩ định kỳ

Bạn nên đến phòng khám nha khoa thường xuyên. Các chuyên gia sẽ giúp bạn giữ được vẻ đẹp của hàm răng và nụ cười, đồng thời ngăn ngừa các nguy cơ về sức khỏe răng miệng.

Bằng cách sử dụng các kỹ thuật nha khoa khác nhau, nha sĩ có thể phát hiện bất kỳ vấn đề sức khỏe răng miệng nào đang phát triển. Việc phát hiện sớm các vấn đề về răng miệng sẽ giúp ngăn chặn và điều trị dễ dàng hơn.

Ngoài ra, nếu bạn có một hàm răng chưa thẳng đều và muốn cải thiện điều đó thì nên đến nha sĩ. Họ có thể sử dụng niềng răng trong suốt hoặc niềng răng mắc cài kim loại để hỗ trợ làm thẳng, đều răng và cải thiện nụ cười.

Bỏ hút thuốc

Hút thuốc sẽ gây ố vàng răng của bạn. Khói thuốc để lại các vết bẩn trên bề mặt răng và nếu không được tẩy sạch, chúng sẽ thấm sâu vào men răng.

Hút thuốc còn gây hại đến nướu, gây ra các tình trạng viêm nhiễm. Từ đó chân răng sẽ bị lộ ra nhiều hơn và tạo ra khoảng tối giữa các răng.

Ngoài ra, hút thuốc cũng khiến cho quá trình chữa trị các bệnh nha khoa trở nên khó khăn hơn.

Uống nhiều nước

Nước là thức uống có lợi nhất cho nụ cười và cơ thể của bạn. Uống nước hỗ trợ làm sạch răng và giúp ngăn ngừa sâu răng. Lựa chọn tốt nhất là uống nước máy vì trong đó chứa hàm lượng fluoride cần thiết.

Thông thường, nước đóng chai được lấy từ các nguồn cung cấp không theo dõi nồng độ fluoride hoặc hoàn toàn không chứa fluoride. Mức độ fluoride trong ngưỡng an toàn có thể hỗ trợ răng khỏe mạnh và ngăn ngừa sâu.

Mặt khác, thường xuyên uống đồ uống có tính axit hoặc có đường sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh răng miệng.

Niềng răng trong suốt

So với niềng răng mắc cài kim loại thông thường, niềng răng trong suốt đơn giản hơn. Bạn chỉ cần đeo các khay trong suốt, vừa vặn với khuôn răng là sẽ có được hàm răng thẳng hàng và khớp cắn khỏe mạnh. Đặc điểm nổi bật của phương pháp này là các khuôn không màu trong suốt có giá trị thẩm mĩ cao. Tuy nhiên phương pháp này sẽ có giá thành cao hơn so với sử dụng mắc cài truyền thống.

Đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên

Đánh răng và dùng chỉ nha khoa là những yếu tố quyết định trong việc duy trì sức khỏe răng miệng. Đánh răng và dùng chỉ nha khoa giúp loại bỏ các mảnh vụn và cặn tích tụ trên răng. Đó có thể là chất bẩn còn lại từ những lần đánh răng trước hoặc các mảnh thức ăn mới từ bữa ăn gần đây. Thực hiện chải răng và sử dụng chỉ nha khoa đúng cách sẽ loại bỏ những cặn bẩn khó chịu này, từ đó ngăn ngừa các bệnh do vi khuẩn trong khoang miệng gây ra.

Đánh răng ít nhất 2 lần/ngày

Nhiều người không có thói quen vệ sinh răng miệng ít nhất hai lần mỗi ngày. Vì mảng bám có thể phát triển thành cao răng nên việc đánh răng thường xuyên sẽ giúp răng trắng và khỏe mạnh.

Kỹ thuật đánh răng cũng rất quan trọng. Hướng lông bàn chải về phía đường viền nướu, dùng lực vừa đủ để làm sạch mảng bám. Thực hiện các động tác chải lên xuống nhẹ nhàng, tập trung vào một hoặc hai răng tại một thời điểm. Điều này sẽ giúp duy trì nướu răng khỏe mạnh và loại bỏ nhiều mảng bám nhất.

Theo Dân trí