Tờ CBS News đưa tin, nam diễn viên Mike Batayeh mất ở tuổi 52 khi đang ngủ tại nhà riêng. Gia đình tiết lộ, anh qua đời vì cơn đau tim đến đột ngột. Trước đó, Mike Batayeh không có tiền sử mắc bệnh này.

"Chúng tôi đau buồn khi phải thông báo Mike Batayeh đã qua đời. Những người yêu thương sẽ rất nhớ anh - một người luôn mang đến tiếng cười và sự vui vẻ", đại diện gia đình chia sẻ.

Nam diễn viên Mike Batayeh qua đời ở tuổi 52.

Sự ra đi đột ngột của anh khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp xót thương. Amer Zahr - diễn viên hài người Palestine bày tỏ: "Tôi bàng hoàng khi nghe tin Mike Batayeh đột tử. Tôi và anh ấy vừa có chuyến lưu diễn ở Canada 2 tuần trước. Anh là người sôi nổi và tràn đầy năng lượng, ai cũng kính trọng".

Diễn viên hài Steven Lolli cũng bày tỏ sự thương xót trên trang cá nhân: “Mike Batayeh là người bạn đầu tiên và thân nhất của tôi trong lĩnh vực hài kịch ở Los Angeles. Với tôi, anh ấy là diễn viên hài tuyệt vời. Mike Batayeh, RIP".

Diễn viên Mike Batayeh.

Đạo diễn Hollywood Rola Nashef viết trên trang cá nhân: "Mike Batayeh qua đời là một sự mất mát lớn và tôi sẽ không còn người để bầu bạn".

Yorg Kerasiotis là bạn diễn cùng Mike Batayeh trong bộ phim hài Detroit unleaded chia sẻ dòng trạng thái: "Bạn là ngôi sao mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ. Người đàn ông hài hước nhất mà tôi từng biết, mong bạn yên nghỉ".

Lễ tang Mike Batayeh được tổ chức lúc 2h chiều 16/6 tại Nhà tang lễ Vermeulen-Sajewski ở Plymouth, Mich, Hoa Kỳ. Toàn bộ số tiền phúng viếng được gia đình chuyển đến quỹ Clark park coalition.

“Mike Batayeh luôn đam mê giúp đỡ thanh niên trong cộng đồng - nơi anh sống và lớn lên phải đối mặt với những thách thức”, thông tin viết trong cáo phó.

Mike Batayeh còn được biết đến là diễn viên hài, từng biểu diễn ở nhiều quốc gia như: Dubai, Ai Cập, Lebanon, Nazareth và Jordan. Thậm chí, Mike Batayeh còn được hoàng gia Jordan mời biểu diễn tại Liên hoan Hài kịch quốc tế Amman 2 năm liên tiếp.

Nam diễn viên từng tham gia một số bộ phim truyền hình như: Những người yêu quý Raymond, The shield, Sleeper cell, Touch. Ngoài ra, anh còn được khán giả biết đến qua các vai chính trong phim hài: Breaking bad, American dreams, Gas, American east, Don't mess with the Zohan và Detroit unleaded,...

Diễn viên Mike Batayeh trong bộ phim 'Breaking bad':