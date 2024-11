Vở kịch câm

Đối với giới chuyên gia, thật khó để nói về quyền anh đúng nghĩa sau khi buộc phải cố gắng nuốt trôi cuộc chiến giữa Mike Tyson và Jake Paul.

Trận đấu bị cho là một vở kịch. Ảnh: Imago

Người đầu tiên là một trong những võ sĩ giỏi nhất lịch sử. Người kia được liên tưởng đến một YouTuber tham gia chiến đấu hơn là tay đấm chuyên nghiệp.

Theo quan điểm của cựu võ sĩ Jero Garcia, người hiện tham gia công việc huấn luyện quyền anh chuyên nghiệp, những gì khán giả ở nhà thi đấu AT&T và hàng triệu người xem trực tiếp được nhìn thấy từ võ đài là một “vở kịch câm”.

Vở kịch câm bắt đầu với hình ảnh Jake Paul bước vào sân AT&T ở Texas, trên chiếc Chevy cùng anh trai và chú chim bồ câu gốc Đông Nam Á như một linh vật.

Chú chim bồ câu từng được Paul đưa cho Mike Tyson trong cuộc phỏng vấn hồi giữa tuần, và nhận lại thái độ coi thường của huyền thoại. “Tôi sẽ cho con diều hâu của mình ăn”, Mike lên tiếng. Ông nổi tiếng là người cuồng nuôi chim.

Paul tuyên bố cách xuất hiện này khiến anh tốn “hàng nghìn đô la”. Một con số chẳng đáng gì nếu tính đến 40 triệu USD mà anh kiếm được từ 16 phút thi đấu hôm thứ Bảy vừa qua (giờ Hà Nội).

Chỉ riêng phòng vé đã thu về gần 18 triệu USD, biến chương trình của Netflix thành một trong những sự kiện quyền anh lớn nhất lịch sử.

Jake Paul xuất hiện một cách ồn ào. Ảnh: EFE

Chưa dừng lại, Paul bước vào võ đài theo giai điệu tuyệt phẩm In the Air Tonight của Phil Collins (lọt vào danh sách 500 bài hát vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone), được sử dụng cho vai khách mời của Tyson trong bộ phim hài The Hangover (phát hành 2009; đạo diễn Todd Phillips, người gần đây thành công với Joker. Bộ phim thành công về thương mại lẫn phê bình, doanh thu phòng vé toàn cầu hơn 469 triệu USD). Anh thậm chí còn cho phép mình bắt chước chuyển động của “Iron Mike” trong phim.

Sau đó, thật buồn khi huyền thoại giữ kỷ lục 19 chiến thắng liên tiếp bằng knock-out xuất hiện một mình trên võ đài, có chút khập khiễng, với miếng đệm đầu gối ở chân phải.

Thương xót huyền thoại

Jaime Ugarte, nhà báo chuyên về quyền anh, chỉ trích: “Thật là khiếm nhã khi họ để một người 58 tuổi vào võ đài”.

Theo quan điểm của Ugarte, ông tin rằng có một hiệp ước ngầm không đánh hết sức nhằm “để lại một chút phẩm giá cho nhà vô địch”.

Mike Tyson lên võ đài. Ảnh: Imago

Những con số không nói dối: Paul thực hiện gấp 3 số cú đấm của Tyson: 278 so với 97, trong đó đòn chính xác là 78 so với 18. Ở phần tỷ lệ thành công, YouTuber cũng vượt trội: số cú đấm chính xác của anh là 28%, Tyson là 18%.

Việc Tyson đứng nhìn các hiệp đấu trôi qua mà không cố gắng thu hẹp khoảng cách với Paul hình ảnh đáng buồn, không giống với người tự gọi mình là “sát thủ bẩm sinh”.

Tyson chờ tín hiệu báo hết hiệp và không ngừng cắn vào găng tay. “Tôi có thói quen cắn vào găng tay của mình, tôi rất thích những vết cắn”, ông biện minh sau trận đấu, với nụ cười nửa miệng gợi nhớ lại vụ cắn vào tai Evander Holyfield, trong trận tranh đai hạng nặng WBA năm 1997, năm mà Paul sinh ra.

Theo các chuyên gia, hy vọng về một trận đấu chuyên nghiệp như BTC nhắc đến hoàn toàn tắt ngấm chỉ sau 2 hiệp. Cảm giác khi vở kịch kết thúc là Paul “tỏ lòng thương xót” với Tyson, như lời Jero. “Cuối cùng, Jake muốn chăm sóc huyền thoại”.

Paul nương tay với huyền thoại. Ảnh: Imago

Hãy đi đến 10 giây cuối trận đấu để thấy rõ hơn, khi YouTuber không đánh mà cúi chào Tyson. “Iron Mike” ngơ ngác, không thực sự biết nên chào lại đối thủ hay tiếp tục nhảy cho đến hết 16 phút đã thỏa thuận.

Sự phẫn nộ tăng cao sau cuộc chiến. Huyền thoại bóng rổ Magic Johnson nằm trong số đó: “Thật buồn. Tôi đã tắt tivi vì không thể xem được nữa. Thật buồn khi thấy Tyson như thế này, vì tôi từng đến xem tất cả các trận đấu của anh ấy. Trận đấu mới này không tốt cho quyền anh lắm”.

“Điều quan trọng nhất là vở kịch trả thù lao rất cao”, Jero Garcia kết luận. Paul hiểu rõ điều đó bằng thông điệp thách thức Canelo Alvarez, nhà vô địch hạng siêu trung người Mexico.

“Chúng tôi đã phá vỡ doanh thu Netflix, cuộc chiến lớn nhất nước Mỹ. Mọi người đều có tên trong danh sách, tôi sẽ không nêu tên cụ thể... Canelo, anh ta cần tôi, hơn cả tôi cần anh ấy. Anh ta muốn tiền, tôi muốn cho anh ta biết nên tìm nó ở đâu”.