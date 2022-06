MIKGroup ‘phủ sóng’ thương hiệu từ Bắc chí Nam

Sáng tạo và hiện đại với dòng chung cư cao cấp - Hạng A

Chuỗi dự án chung cư cao cấp mang thương hiệu Imperia do MIKGroup phát triển tọa lạc đắc địa tại Thủ đô Hà Nội và được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, ưu tiên phát triển không gian sống xanh an lành, cùng các thiết kế sáng tạo, hiện đại, thông minh, tối ưu về công năng và đa dạng về diện tích.

Khởi đầu bằng dự án Imperia Garden tại 203 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội với mô hình “vườn trong phố”, MIKGroup đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường với những nét khác biệt trong thiết kế, kiến trúc và cảnh quan tòa nhà.

Các dự án mang thương hiệu Imperia kiến tạo môi trường sống an lành, hạnh phúc cho con trẻ

Ngay sau đó, MIKGroup tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn với mô hình “vườn chân mây” và bể bơi vô cực trên tầng 27 - tầng cao nhất tại Imperia Sky Garden (423 Minh Khai, Hà Nội).

Đến Imperia Smart City - phiên bản nâng cấp lần thứ 3, đơn vị này đã đưa 5 chuẩn sống mới vào dự án gồm: Chuẩn sống xanh; Chuẩn sống thuận ích; Chuẩn sống bền vững, năng động; Chuẩn sống toàn cầu kết nối tương lai và Chuẩn sống thịnh vượng. Không những thế, cư dân tại đây còn được hưởng đặc quyền 40 tiện ích đẳng cấp trong nhà và ngoài trời, đáp ứng nhu cầu cho mọi lứa tuổi.

Imperia Smart City là phiên bản nâng cấp hơn nữa với thiết kế xanh hiện đại và sở hữu tầm nhìn đắt giá tại đại đô thị thông minh

Đặc biệt, với mong muốn mang đến không gian sống đẳng cấp cho giới thượng lưu Hà thành, từ thành công của dòng sản phẩm chung cư cao cấp Imperia, MIKGroup đã phát triển lên một tầm cao mới với tổ hợp dự án hạng A - The Matrix One tọa lạc mặt tiền đường Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

The Matrix One được đánh giá là dự án góp phần không nhỏ nâng cấp diện mạo khu vực phía tây Hà Nội

Được ví như “New York thu nhỏ” giữa lòng Hà Nội, The Matrix One mang đến không gian đậm chất sống thượng lưu nước Mỹ. Dự án gồm 1 tòa hỗn hợp khách sạn, văn phòng và căn hộ dịch vụ; 3 tổ hợp chung cư hạng sang; 2 dãy shophouse cao từ 4 đến 5 tầng, cùng chuỗi trường học quốc tế, công viên 14 ha đối diện với tòa nhà đa năng hiện đại. Không dừng ở sự sôi động, sầm uất bên ngoài, đơn vị phát triển cũng rất chú trọng sự riêng tư cho cư dân. MIKGroup đã kiến tạo đặc quyền sống siêu sang với mật độ xây dựng siêu thấp (10 căn hộ/sàn với chỉ 7 thang máy) và những căn hộ panorama thu trọn 360 độ cảnh quan tại The Matrix One mang lại cảm giác "không giới hạn" cho tầng lớp tinh hoa của xã hội.

Tinh hoa Villa - Nhà phố hạng sang

Với mảng Villa - nhà phố, MIKGroup lựa chọn phát triển thành chuỗi dự án (điển hình như Villa Park, Park Riverside, River Park, Park Riverside Premium, RioVista…) tập trung tại khu vực có hạ tầng hiện đại tại Quận 9, TP.HCM và dự án Elegant Park Villa tại Hà Nội.

Là đơn vị tiên phong xây dựng một quần thể bao gồm biệt thự, shophouse, villa tại tâm điểm của thị trường bất động sản phía đông TP.HCM khiến MIKGroup trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản góp phần tạo dựng hình ảnh về một nơi đáng sống trên “miền đất hứa” Quận 9.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, các dự án Villa - nhà phố của MIKGroup không những giữ được vẻ đẹp bền vững theo thời gian mà còn kiến tạo những cộng đồng cư dân đẳng cấp và thịnh vượng.

Dự án shophouse thương mại Imperia Grand Plaza Đức Hòa hứa hẹn trở thành tâm điểm thịnh vượng mới của Long An

Không thỏa mãn với thành công của mình, MIKGroup liên tục nâng cấp, cải tiến, đổi mới và sáng tạo để cho ra mắt những dự án chất lượng mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chuẩn quốc tế trong dòng bất động sản nghỉ dưỡng

Tham gia vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng khi trên thị trường đã có nhiều dự án lớn, MIKGroup chọn tập trung vào đảo ngọc Phú Quốc với 3 dự án chiến lược đạt chuẩn quốc tế.

3 dự án nghỉ dưỡng của MIKGroup của đảo ngọc gồm Sol by Meliá Phú Quốc (Bãi Trường), Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc (bãi ông Lang) và Crowne Plaza Phú Quốc Starbay (bãi Dài) đều tọa lạc tại các bãi biển tuyệt đẹp của Phú Quốc với phong cách nghỉ dưỡng không quá ồn ào và phô trương.

Trong quản lý và vận hành khách sạn, MIKGroup đã bắt tay với các những “người khổng lồ” - các Tập đoàn khách sạn nổi tiếng như Meliá, IHG - InterContinental Hotels Group và Accor - Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới nhằm mang đến cho du khách kỳ nghỉ đẳng cấp quốc tế đích thực.

Các dự án nghỉ dưỡng của MIKGroup đều sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp tại đảo ngọc

Đổi lại những thành quả mà MIKGroup đã làm được trong thời gian có mặt trên thị trường là niềm tin yêu của khách hàng, nhà đầu tư và loạt giải thưởng danh giá.

Điển hình, MIKGroup giành chiến thắng vang dội tại Lễ trao giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2019, với 3 danh hiệu: Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam, Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Hà Nội và Nhà phát triển bất động sản đột phá tốt nhất Việt Nam. The Matrix One do MIKGroup phát triển được Dot Property Southeast Asia Awards 2020 vinh danh là “Dự án căn hộ hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á”.

Dòng sản phẩm nghỉ dưỡng nổi bật với giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất châu Á” và “Biệt thự nghỉ dưỡng với hồ bơi riêng tư sang trọng nhất Việt Nam” của Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc được Haute Grandeur Global 2021 vinh danh.

Những thành quả đó xứng đáng với tầm nhìn xa và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn này. MIKGroup không dừng lại ở một hai dự án hay tòa tháp cao tầng mà đơn vị này hướng đến sự phát triển bền vững cho cả Tập đoàn cũng như nâng tầm chuẩn mực sống cho người Việt, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao nhất, hài lòng nhất cho khách hàng, đối tác.

Ngọc Minh