Trong bộ ảnh, Á hậu Ngọc Hằng biến hoá không ngừng, mỗi layout đều mang màu sắc riêng, thể hiện sự sáng tạo cũng như thông điệp truyền tải những quan điểm khác biệt về phụ nữ của cô nàng.

Sự tự tin, yêu thương bản thân, khuyến khích phá bỏ mọi rào cản và phát triển bản thân, tạo nên quyền lực của người phụ nữ hiện đại chính là những điều mà đại diện Miss Intercontinental Vietnam 2023 muốn truyền tải. Bộ ảnh không chỉ cuốn hút, bứt phá mang đến vẻ đẹp sắc sảo của người đẹp, mà còn đề cao tính biểu tượng về nữ quyền và vai trò của người phụ nữ.

Trong bộ ảnh, Ngọc Hằng đã tập trung thể hiện vào sử dụng ngôn ngữ hình thể và biểu cảm gương mặt một cách đặc biệt khi “lột xác" với 4 layout đại diện cho 4 thông điệp chính: Mạnh mẽ (Strong), Tự tin (Confident), Yêu thương bản thân (Self-Love), Trao quyền cho phụ nữ (Female Empowerment).

Sự mạnh mẽ của nàng hậu được thể hiện qua kỹ năng võ thuật. Lê Nguyễn Ngọc Hằng từng đạt Nhị đẳng huyền đai môn Karatedo cấp quốc gia cùng một số huy chương, bằng khen các bộ môn thể dục thể thao. Tư thế võ thuật vô cùng độc đáo đã tạo nên thần thái cuốn hút không thể bỏ qua. Cô tin rằng tập luyện võ thuật không chỉ giúp phụ nữ rèn luyện khả năng tự vệ, mà còn mang lại sự tự tin và một tinh thần vững vàng.

Trong bộ layout thứ hai, Ngọc Hằng toát lên sự tự tin cùng thần thái quyến rũ đầy sức hút và bí ẩn với phong cách “Girl Boss” mạnh mẽ. Cô chọn thiết kế ôm sát body kết hợp với đôi boots cao mang vẻ cá tính, năng động. Song, bộ trang phục với phần áo khoác lông màu xanh đậm càng làm nổi bật thêm layout này, giúp người đẹp khoe trọn vẹn body nóng bỏng, thu hút mọi ánh nhìn. Với concept này, Ngọc Hằng thể hiện thành công hình ảnh của một người phụ nữ bản lĩnh, tài năng và độc lập. Bởi bản thân cô cũng luôn hướng tới những mục tiêu đó để cố gắng xây dựng và hoàn thiện chính mình.

Trong shoot hình đẹp mắt của layout thứ 3 lấy thông điệp Self-love, Ngọc Hằng khoe sắc trong sắc trắng nhẹ nhàng, thanh khiết. Kết hợp cùng chiếc áo lông vũ có phom dáng hình trái tim cũng thể hiện rõ nét tinh thần yêu thương bản thân của người phụ nữ kèm những keyword: Stop being so hard on yourself - Đừng quá nghiêm khắc với chính bản thân bạn; Perfectly Imperfect - Hoàn hảo theo những cách không hoàn hảo; The most powerful women is you - Người phụ nữ quyền lực nhất chính là bạn.

Ngọc Hằng với hình ảnh bứt phá qua thiết kế đính kết độc đáo. Cùng với đó là thần thái lạnh lùng, dáng đứng quyền lực. Người đẹp muốn nhấn mạnh sự công bằng trong mọi lĩnh vực và kêu gọi ngừng bạo lực đối với phụ nữ.

Qua bộ ảnh, Ngọc Hằng đã hoàn toàn lột xác so với hình ảnh trước đây. Người đẹp ngày càng khéo léo thể hiện bản thân thông qua những bộ ảnh xuất sắc với mong muốn truyền tải thông điệp tôn vinh nữ quyền, về sự yêu bản thân, tự tin vào chính mình và tỏa sáng theo cách riêng.

Sau khi đón nhận chiếc sash Miss Intercontinental Vietnam 2023, Ngọc Hằng còn khoảng 3 tháng để hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trước thềm chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Bên cạnh tài năng, cô nàng được khán giả khen ngợi kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của mình.

Video dự thi trước đó của nàng hậu được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của Miss Intercontinental cũng nhận được nhiều lời khen khi cô chia sẻ về chủ đề Women as Manager (Phụ nữ với vai trò quản lý). Quan điểm sâu sắc cùng việc thông thạo tiếng Anh của Ngọc Hằng khiến fan sắc đẹp không khỏi kỳ vọng về thành tích cao của đại diện Việt Nam năm nay.

Đêm chung kết Miss Intercontinental 2023 (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 51 sẽ diễn ra tại Sharm El Sheikh, Ai Cập vào ngày 15/12/2023.

Vĩnh Phú