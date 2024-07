Xem video:

Tình huống trên khá phổ biến ở các đô thị đất chật người đông thế nhưng lại khá bất ngờ xảy ra với nam thanh niên đi xe máy khi bị nạn ở một vùng núi tại Ấn Độ. Người này sau đó đã đăng tải video quay lại cảnh bị tai nạn từ camera hành động gắn trên người lên mạng xã hội và nhận được nhiều quan tâm của người dùng mạng.

Theo như đoạn video, nam thanh niên đang trên hành trình lái xe máy một mình đi du lịch thì bất ngờ bị cánh cửa phía sau trên chiếc Hyundai Creta đỗ ven đường đập trúng, do hành khánh phía sau mở bất cẩn. Chiếc xe Hyundai lúc này đang dừng đỗ ven lề đường do phía trước có một trạm kiểm soát di động của cảnh sát.

Mặc dù bị ngã đau nhưng nam thanh niên đi xe máy đã bật dậy khá nhanh để đi đến phía người đàn ông vừa mở cửa xe để chất vấn. Tuy nhiên, bất ngờ hơn cả là người đàn ông này tỉnh bơ trả lời rằng anh ta chỉ mở cửa nửa chừng nên không có lỗi. Thậm chí một cảnh sát ở gần đó cũng cho rằng người đi xe máy đã đi nhanh nên không làm chủ tốc độ.

Phản ứng lại lời buộc tội vô căn cư, nam thanh niên đi xe máy khẳng định mình di chuyển khá chậm khoảng 20 km/h do đường đông và may mắn khi ngã ra đường không bị ô tô cán trúng.

Nam hành khách ngồi sau xe Hyundai Creta đã mở cửa không an toàn, gây tai nạn cho người đi xe máy. Ảnh: Cartoq.

Dù câu chuyện sau đó không rõ hồi kết nhưng phần lớn người dùng mạng đều chỉ trích sự thiếu hiểu biết của người đàn ông mở cửa ô tô, dù sai nhưng không chịu nhận lỗi và còn cãi cùn.

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, có một nguyên tắc bất di bất dịch khi mở cửa xe đó là chỉ được mở khi quan sát được không có phương tiện nào đi đến gần. Bên cạnh đó, người ngồi trên ô tô có thể áp dụng một số "mẹo" để mở cửa xe an toàn như chỉ bước xuống ô tô ở hướng cửa đỗ sát lề đường, hay khi mở cửa xe nên dùng tay ngược với chiều ngồi (ví dụ xuống cửa bên trái thì dùng tay phải và ngược lại) sẽ giúp quan sát được phía sau do cơ thể lúc này phải xoay ngang theo chiều tay không thuận.

Theo Cartoq

