CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã: SCR) do bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Đặng Văn Thành) làm Chủ tịch HĐQT vừa nhận được quyết định xử phạt hành chính của Tổng cục Thuế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/2.

Cụ thể, SCR bị phạt 326 triệu đồng vì khai sai thuế TNDN và thuế giá trị gia tăng (GTGT) dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. SCR bị phạt 13 triệu đồng vì vi phạm thủ tục khai sai thuế GTGT và TNDN nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Đồng thời, SCR bị truy thu hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế bị thiếu và phải nộp thêm tiền chậm nộp hơn 328 triệu đồng. Tổng cộng, SCR phải nộp số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, SCR đạt doanh thu 98,37 tỷ đồng, giảm 69,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi chỉ 5,65 tỷ đồng, song cũng cải thiện đáng kể nếu so với mức lỗ 89,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu đạt 371,2 tỷ đồng, giảm 58,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 15,19 tỷ đồng, giảm tới 72,9% so với năm 2022. Công ty chỉ hoàn thành 81,8% so với kế hoạch.

TTC Land là thành viên chuyên mảng bất động sản thuộc hệ sinh thái TTC Group của đại gia Đặng Văn Thành. Công ty thành lập năm 2004, vốn điều lệ 11 tỷ đồng trên cơ sở hợp nhất các trung tâm giao dịch bất động sản của Sacombank. Năm 2016, SCR chính thức niêm yết trên sàn HoSE. Hiện, bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Đặng Văn Thành) là Chủ tịch HĐQT.

Kết phiên giao dịch ngày 16/2, cổ phiếu SCR đạt 7.440 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* POM: CTCP Thép Pomina thông báo sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào đầu tháng 3/2024, nội dung chính xoay quanh kế hoạch tái cấu trúc công ty.

*CTR: Tổng CTCP Công trình Viettel vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2024 với doanh thu đạt 868,7 tỷ đồng và lãi trước thuế 49,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

* VPH: Năm 2023, CTCP Vạn Phát Hưng ghi nhận lãi thấp nhất trong 9 năm trở lại đây, doanh thu thuần chỉ đạt hơn 73 tỷ đồng, giảm 55% so với năm trước; lãi hơn 4 tỷ đồng, giảm 77%.

* VEA: Từ ngày 18/1-7/2, HĐQT Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam ban hành hàng loạt nghị quyết chấp thuận nhiều hợp đồng tiền gửi giữa VEAM và Ngân hàng SeABank, tổng cộng 2.010 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

* VNM: Hai quỹ ngoại thuộc Singapore (Platinum Victory Pte. Ltd và F&N Dairy Investments Pte Ltd), cổ đông lớn của CTCP Sữa Việt Nam vừa tiếp tục đăng ký mua vào mỗi quỹ gần 20,9 triệu cổ phiếu VNM.

* HAG: Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã bán 2 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu còn 0,97%.

* GEE: CTCP Cơ điện Trần Phú (Trần Phú Cable) báo cáo không còn là cổ đông lớn tại CTCP Điện lực Gelex, sau khi bán ra 7,95 triệu cổ phiếu.

* AFX: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, cổ đông lớn nhất của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, tiếp tục rao bán lô cổ phần trị giá 60 tỷ đồng (3 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,63% vốn).

* GKM: Bà Nguyễn Thị Hoa chính thức là cổ đông lớn của CTCP GKM Holdings, từ ngày 2/2, sau khi mua vào 178.500 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,04%

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 16/2, VN-Index tăng 7,2 điểm (+0,6%) lên 1.209,7 điểm, HNX-Index tăng 0,29 điểm (+0,13%) lên 233,04 điểm, UpCOM-Index tăng 0,01 điểm (+0,01%), lên 90,06 điểm.

Theo Chứng khoán Sacombank (SBS), về cơ bản, xu thế ngắn và trung hạn của thị trường là khá tích cực. Chỉ số nhìn chung vẫn tiến dần lên với tốc độ chậm. Sự phân hóa sẽ diễn ra mạnh. Sự tích cực của nhóm ngân hàng cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn đang là động lực giúp chỉ số được dự báo sẽ tiếp tục tăng điểm.

Tuy nhiên trong xu thế này, thị trường sẽ liên tục xuất hiện các nhịp giằng co và điều chỉnh xen kẽ. Các phiên tuần tới cũng vậy, các nhịp điều chỉnh của chỉ số hoặc cổ phiếu được dự báo vẫn sẽ diễn ra.

Theo Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), thị trường đã giao dịch khá ổn định và thu hút dòng tiền tốt ngay sau kỳ nghỉ Tết. Mức độ quan tâm và sự kỳ vọng của nhà đầu tư với thị trường còn rất lớn. Các dòng cổ phiếu liên tục thay đổi động lực, giúp dòng tiền xoay vòng tốt và lan tỏa ở nhiều nhóm ngành khác nhau.

Thị trường có thể giao dịch chậm lại đôi chút do đã có chuỗi tăng khá nhanh trong thời gian ngắn. Chứng khoán có thể sẽ có vài nhịp rung lắc ngắn, nhưng không đáng kể và nhà đầu tư có thể tận dụng để tích lũy thêm cổ phiếu.