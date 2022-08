Mỗi ngày trạm BOT An Sương - An Lạc có khoảng 1.600 xe bị lỗi thẻ ETC

Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT, UBND TP về tổng kết 1 tuần triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) tại các trạm thu phí BOT trên địa bàn.

Theo Sở GTVT TP.HCM, sau 1 tuần triển khai thu phí ETC, tổng số lượt ô tô qua 3 trạm thu phí An Sương - An Lạc, Xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ là 849.631 lượt. Trong đó, số xe sử dụng thu phí tự động không dừng (ETC) là 642.637 lượt (đạt 75,6%), số lượng xe thu phí thủ công (MTC) là 206.994 lượt (chiếm 24,4%).

Về tình hình lưu thông tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội và trạm cầu Phú Mỹ diễn ra bình thường từ ngày đầu tiên triển khai đến nay, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Mỗi ngày có khoảng 2.000 xe không đủ điều kiện qua làn ETC tại trạm thu phí BOT An Sương- An Lạc

Riêng trạm thu phí An Sương - An Lạc, trong 2 ngày đầu triển khai thu phí không dừng ETC đã xảy ra ùn ứ giao thông, có thời điểm dòng chờ vào làn thu phí hỗn hợp kéo dài khoảng 3km.

Chủ đầu tư đã linh hoạt bố trí thêm mỗi chiều lưu thông từ 1 đến 2 làn thu phí hỗn hợp tùy vào từng thời điểm (có người điều tiết, hướng dẫn xe vào làn thu phí). Do đó, sau 2 ngày đầu triển khai đến nay, tình hình lưu thông qua trạm An Sương - An Lạc không xảy ra ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, Sở GTVT TP cho biết, bình quân 2.000 xe không đủ điều kiện lưu thông vào làn ETC mỗi ngày tại trạm thu phí An Sương – An Lạc thì có khoảng 1.600 xe gặp một số lỗi thẻ ETC.

Các lỗi như xe gắn sai biển kiểm soát hoặc mệnh giá vé; xe bị khóa thẻ; xe dán 2 thẻ và có một trong hai thẻ bị lỗi thì hệ thống không thể trừ tiền tự động; tài khoản ETC chưa được kích hoạt; tài khoản hết tiền hoặc mới nạp tiền nhưng chậm đồng bộ với hệ thống tự động nên không thể kiểm tra thông tin;…

Do phát sinh những lỗi này trong quá trình thu phí dẫn đến kéo dài thời gian giao dịch hoặc gây cản trở lưu thông dẫn đến ùn ứ giao.

Giao thông bị cản trở do nhiều phương tiện qua làn ETC trạm BOT An Sương- An Lạc bị trục trặc

Trong thời gian tới, Sở GTVT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, UBND TP về việc triển khai thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, trong đó tập trung triển khai dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông khi đến đăng kiểm.

Các trạm BOT chỉ duy trì 1 làn hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy; Tăng cường lực lượng chức năng để thực hiện điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí ETC; xử phạt nghiêm theo đúng quy định đối với các phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông.