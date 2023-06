Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ viên Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, tội ác mà 50 đối tượng gây ra ở Đắk Lắk làm 11 người thương vong là hành vi mất hết tính người.

“Chúng ta cần phải lên án một cách mạnh mẽ và có biện pháp trừng trị thích đáng những đối tượng gây ra tội ác như vậy. Tuy các đối tượng này là tay sai của phần tử chống đối, nhưng hành vi giết người man rợ như vậy thì không thể tha thứ”, ông Nguyễn Túc nói.

Qua sự việc chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an cùng sự giúp sức của nhân dân, hầu hết các đối tượng tham gia trực tiếp vụ việc đều bị bắt, theo ông Nguyễn Túc, điều đó cho thấy đồng bào không nghe theo lời xúi giục, kích động mà còn căm phẫn đứng lên tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ viên Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Trước sự việc xảy ra ở Đắk Lắk vừa qua, ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ viên Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, chính quyền địa phương, cũng như các tỉnh Tây Nguyên cần quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc.

“Quan tâm bằng cách gần dân hơn, để lắng nghe nhiều hơn nữa ý kiến thắc mắc của nhân dân. Có như vậy mới thấy được người dân còn thắc mắc vấn đề gì thì phải tuyên truyền, vận động, giải thích, đồng thời đề đạt lên cấp trên phương án giải quyết”, ông Nguyễn Túc chia sẻ.

Ông Nguyễn Túc cho rằng, sự việc vừa qua ở Đắk Lắk, bài học cho chính quyền địa phương cũng như các tỉnh thành trên cả nước về công tác dân vận.

“Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta: Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Do vậy, chúng ta phải làm công tác dân vận phải thật tốt để bất cứ chỗ nào cũng là phên dậu để bảo vệ đất nước”, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ viên Trung ương MTTQ Việt Nam nêu.

Quá trình giám sát ở nhiều nơi, ông Túc nhận thấy, quy chế dân chủ ở một số nơi chưa được cấp uỷ, chính quyền tâm đúc mức. Đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa vẫn chưa khơi dậy được quyền làm chủ của nhân dân.

“Đất đai ở Tây Nguyên bát ngát như vậy, làm sao có đủ cán bộ, chiến sĩ để cắm chốt ở mọi nơi. Do vậy, chúng ta phải dựa vào dân, nếu như mỗi người dân là một pháo đài, là một chiến sĩ thì kẻ xấu không có cơ hội thực hiện hành vi xúi giục, kích động”, ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.

Qua sự việc ở Đắk Lắk vừa qua, ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ viên Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, lực lượng an ninh cần được củng cố hơn nữa ở những địa bàn chiến lược. “Cơ quan an ninh, đặc biệt là lực lượng công an xã rất cần thiết ở vùng sâu, vùng xa”, ông Nguyễn Túc nói thêm.

Nhóm đối tượng còn thiêu rụi ô tô trong khuôn viên trụ sở xã Ea Ktur. Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng khoảng 0h35 ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc hai nhóm đối tượng có vũ khí, đột nhập tấn công trụ sở công an 2 xã: Ea Ktur và Ea Tiêu.

Hậu quả làm 11 người thương vong, trong đó có 9 người chết gồm: 4 công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân, 2 cán bộ công an xã bị thương; cùng 3 người dân bị khống chế làm con tin.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và truy bắt đối tượng.

Ngày 16/6, tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, với tinh thần quyết liệt tấn công truy bắt bằng được các đối tượng, đến nay lực lượng công an đã bắt và xử lý trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc.

Theo Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, qua khai thác ban đầu, số đối tượng bị bắt giữ phần nhiều là đối tượng trẻ, thực hiện hành vi do bị xúi giục, kích động.