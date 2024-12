Kịp thời xác thực sinh trắc học khi hạn chót đang đến gần

Đặt xe công nghệ và thanh toán bằng MoMo, anh Mạnh Khiết (TP.HCM) nhận được ngay yêu cầu cập nhật xác thực sinh trắc học từ app mới có thể thanh toán online. Đây là một trong những nỗ lực của ứng dụng này nhằm kêu gọi người dùng nhanh chóng hoàn tất xác thực sinh trắc học vì sau khi tới thời hạn 1/1/2025, không chỉ các ngân hàng mà các ứng dụng như MoMo cũng sẽ tạm dừng giao dịch đối với các tài khoản chưa xác thực.

Bên cạnh truyền thông, các đơn vị cũng đa dạng hóa cách thức xác thực khi hạn chót đang đến gần.

Nổi bật nhất có thể kể đến hoạt động hợp tác mới đây giữa MoMo và ứng dụng VneID của Bộ Công an. MoMo là ứng dụng tài chính được Bộ Công an hợp tác triển khai xác thực điện tử thông qua kết nối với ứng dụng VNeID. Hoàn tất từ tháng 11/2024, việc tích hợp xác thực điện tử trên VNeID đã giúp người dùng MoMo có thêm một cách xác thực sinh trắc học không yêu cầu căn cước công dân gắn chip hay thiết bị NFC.

“Việc triển khai các dịch vụ xác thực điện tử qua nền tảng VNeID là một bước đi thiết thực nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường an ninh, bảo mật thông tin cá nhân và tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch điện tử”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an phát biểu tại sự kiện ký kết ký kết giữa MoMo và Trung tâm RAR hôm 16/12.

Theo đó, xác thực qua VNeID trên MoMo góp phần quan trọng trong việc hạn chế thực trạng tài khoản ảo, hỗ trợ làm sạch cơ sở dữ liệu và đảm bảo an toàn trong môi trường giao dịch điện tử.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Momo

“Hợp tác với Trung tâm RAR diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng khi ứng dụng MoMo cùng các ngân hàng đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ người dùng xác thực sinh trắc học theo Thông tư 40, nâng cao an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử”, ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MoMo, phát biểu tại sự kiện.

Người dùng MoMo có thể dễ dàng xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID một cách dễ dàng. Ảnh: Momo

Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và thanh toán không tiền mặt

Nối tiếp hoạt động liên kết xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID, Trung tâm RAR và MoMo cũng sẽ hợp tác nghiên cứu, triển khai các giải pháp số trong dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông vận tải… Mục tiêu hướng tới các dịch vụ thiết thực để mọi người dân có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các tiện ích số.

Thiếu tá Trần Duy Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Dân cư, Giám đốc Trung tâm RAR, Bộ Công an (bên phải) và ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Chủ tịch HĐQT, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc MoMo thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Momo

Dự kiến, Trung tâm RAR và MoMo sẽ cùng nghiên cứu, triển khai tích hợp cổng thanh toán trực tuyến MoMo trên ứng dụng VNeID, áp dụng cho thanh toán hóa đơn, hành chính công. Người dân có thể trả tiền điện, các khoản thuế, phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính... trên VNeID trong vài phút, qua MoMo.

Bên cạnh dịch vụ công, Trung tâm RAR và MoMo cũng sẽ hợp tác thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông vận tải… và các lĩnh vực khác.

Kết nối hạ tầng thanh toán điện tử giữa hai bên sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp khi giảm bớt các thủ tục hành chính, giấy tờ phức tạp, tăng tính minh bạch và an toàn cho các giao dịch thanh toán dịch vụ công. “Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực, an toàn cho người dân và doanh nghiệp”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an phát biểu tại sự kiện.

Trải qua một thập kỷ, MoMo đã góp phần tạo nên thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của tài chính số. Trong năm 2024, thanh toán qua ứng dụng này chiếm 35% tổng số giao dịch không dùng tiền mặt trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nền tảng thiện nguyện công nghệ của MoMo trong năm qua cũng kêu gọi được 353 tỷ đồng để hỗ trợ 742.357 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Hòa