Thông tin từ một số công ty tư vấn du học Việt Nam cho biết, đã nhận thông báo từ ĐH Wollongong (ở bang New South Wales, Australia) về cập nhật thông tin xét hồ sơ với học sinh Việt Nam, có hiệu lực từ 15/8 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, Đại học Wollongong (University of Wollongong - UOW) và Cao đẳng Wollongong (University of Wollongong College - UOWC) không nhận hồ sơ học sinh đến từ 5 tỉnh rủi ro cao (high risk) tại Việt Nam, gồm: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Hải Dương. Trường sẽ tiếp tục áp dụng việc xét quy trình đánh giá người học chân chính (GS) và yêu cầu bổ sung hồ sơ tài chính đối với tất cả các tỉnh thành, trừ học sinh đến từ TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Ngoài ra, sinh viên đến từ các thành phố/tỉnh khác (không thuộc 5 tỉnh trên) cần thỏa mãn việc xét GS và bổ sung giấy tờ tài chính trước khi nhận thư mời nhập học.

ĐH Wollongong, bang New South Wales, Australia. Ảnh: Uow.edu.au

UOW/UOWC cũng không cung cấp lộ trình học tiếng Anh kết hợp với khoá chính cho sinh viên Việt Nam, ngoại trừ sinh viên từ TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Hai trường này chỉ bắt đầu đánh giá GS 6 tháng trước ngày bắt đầu khóa học hoặc tạik giai đoạn đã có thư mời nhập học và chờ thỏa mãn yêu cầu về học thuật, chẳng hạn đang chờ bảng điểm cuối kỳ lớp 12 hoặc chờ bằng đại học. Trong trường hợp chờ điểm tiếng Anh như IELTS/PTE… trường chưa xét GS cho tới khi thỏa mãn về điều kiện tiếng Anh.

Đại học Wollongong đứng ở vị trí 162 thế giới và xếp hạng 12 tại Australia, theo Bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2024.

Hồi tháng 2/2024, Sở Giáo dục bang Nam Australia cũng thông báo tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vào các trường phổ thông công lập (lớp 1-12).