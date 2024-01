Howard Gardner (sinh ngày 11/7/1943), là Giáo sư Tâm lý học Nhận thức và Tâm lý học Giáo dục bậc cao học tại Khoa giáo dục của Đại học Harvard (Quỹ John Hobbs and Elisabeth A.Hobbs). Cuốn sách 'Frames of Mind – The Theory of Multiple Intelligences' (bản tiếng Việt - 'Cơ cấu trí khôn: Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn', do cố nhà giáo Phạm Toàn dịch) của ông được coi là 'sách gối đầu giường' của sinh viên sư phạm và các nhà tâm lý học nhiều nước.