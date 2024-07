Chiều nay (2/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong với nhiều thương tích trên người.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã An Lục Long, huyện Châu Thành.

Hiện trường căn nhà, nơi phát hiện người phụ nữ tử vong nghi bị sát hại. Ảnh: MĐ.

Rạng sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong nhà riêng tại xã An Lục Long. Vào kiểm tra, họ thấy nạn nhân đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết thương.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là chị H. (43 tuổi, ngụ xã An Lục Long), nghi tử vong do bị sát hại. Nghi phạm là người đàn ông 47 tuổi, ngụ cùng địa phương với nạn nhân.

Hiện công an đang lấy lời khai đối tượng nhằm xác minh, làm rõ động cơ gây án.

