An Yên Nhà báo

Có những triệu chứng cụ thể liên quan đến một bệnh, chẳng hạn như khối u ở ngực báo hiệu ung thư vú, nhưng không ít dấu hiệu lại xuất hiện ở nhiều loại bệnh. Điều đó có thể làm cho việc chẩn đoán không chính xác.

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, bị sốt hoặc đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm là một trong những triệu chứng chung của nhiều loại ung thư cần chú ý. Biểu hiện này có thể do chính căn bệnh gây ra hoặc một số lý do khác có liên quan, chẳng hạn như thuốc men, nhiễm trùng và thay đổi nội tiết tố.

Biểu hiện sốt, đổ mồ hôi ban đêm cảnh báo nhiều loại bệnh. Ảnh minh họa: Healthdigest

Tổ chức trên giải thích: “Đổ mồ hôi hoặc sốt cao vào ban đêm có thể do nhiễm trùng hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Hiện tượng này cũng thường xảy ra với phụ nữ trong khoảng thời gian mãn kinh”.

Tuy nhiên, hãy đi khám sức khỏe nếu bạn bị đổ mồ hôi đêm nhiều dẫn tới ướt đẫm người hoặc sốt không rõ nguyên nhân.

Theo Express, có bảy loại ung thư có thể khiến mọi người đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. Đó là u lympho không Hodgkin, u lympho Hodgkin, khối u carcinoid, bệnh bạch cầu, u trung biểu mô, ung thư xương, ung thư gan.

Nguyên nhân khiến bệnh nhân ung thư đổ mồ hôi đêm

Nhiễm trùng: Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đổ mồ hôi cho bệnh nhân ung thư. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh giải thích: “Nhiễm trùng có thể khiến người bệnh bị sốt cao và cơ thể đổ mồ hôi nhằm giảm thân nhiệt. Điều trị nhiễm trùng sẽ giúp kiểm soát hoặc ngừng đổ mồ hôi”.

Hormone: Nóng bừng và đổ mồ hôi có thể do thay đổi nồng độ hormone. Mức độ hormone bị tác động do bản thân bệnh ung thư hoặc do điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp hormone.

Điều trị ung thư vú có thể khiến phụ nữ mãn kinh sớm. Đối với một số chị em, điều này gây bốc hỏa và đổ mồ hôi. Những người đã mãn kinh có thể bị bốc hỏa trở lại khi bắt đầu điều trị nội tiết tố.

Đàn ông có nguy cơ bị đổ mồ hôi khi họ điều trị hormone ung thư tuyến tiền liệt vì giảm lượng testosterone trong cơ thể.

Các loại thuốc: Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh nói thêm: “Đổ mồ hôi và bốc hỏa có thể là tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị bằng thuốc”.

Các triệu chứng ung thư chung khác cần chú ý bao gồm mệt mỏi, chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân, đau nhức, sụt cân không lý do, u hoặc sưng bất thường.