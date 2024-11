- Trải nghiệm tại Việt Nam trong thời gian tham gia Mr World 2024 có điều gì khiến anh nhớ mãi?

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi giành được vương miện, tóm gọn toàn bộ trải nghiệm của tôi tại Việt Nam trong một phút giây duy nhất. Cách mà chúng tôi ôm nhau, tất cả các thí sinh khác đổ xô đến ăn mừng và bế tôi lên, đó là một trải nghiệm tuyệt đẹp mà tôi sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời.

Tân Mr World 2024 Danny Mejia. Ảnh: Mr World

- Anh chia sẻ điều gì về Á vương 1 Mr World Phạm Tuấn Ngọc của Việt Nam, cả hai có kỷ niệm nào thú vị?

Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau, đặc biệt khi cả hai cùng vào top 5 phần thi tài năng. Tôi và Tuấn Ngọc có thời gian ở TPHCM trong khi các thí sinh khác ở Vũng Tàu, để ghi âm và tập luyện các tiết mục. Thời gian đó, chúng tôi có nhiều thời gian rảnh và nhảy múa cùng nhau. Tuấn Ngọc là vũ công giỏi, ham học hỏi, chủ động và chịu khó học nhiều kỹ năng, kể cả tiếng Anh. Anh ấy tự học salsa, merengue và thậm chí tôi đã dạy anh vài bước bachata.

Danny Mejia và Phạm Tuấn Ngọc trong khoảnh khắc đăng quang:

Video: Mr World

- Trong đêm chung kết, anh đã gặp Miss World 2023 và nhảy cùng cô ấy trong bữa tiệc sau đăng quang, anh có bị quyến rũ bởi nhan sắc của cô ấy?

Krystyna Pyszková thật lộng lẫy, như một nàng công chúa trong Frozen. Cô ấy diện chiếc váy rực rỡ với thần thái và cách nói chuyện cuốn hút. Mọi thứ về cô ấy đều đẹp, thể hiện đúng tinh thần mà Miss World tôn vinh: không chỉ vẻ đẹp bên ngoài mà còn vẻ đẹp nội tâm khó diễn tả nhưng có thể cảm nhận.

Ảnh: Instagram

- Có rất nhiều người đẹp Việt Nam xuất hiện ở Mr World 2024, anh đặc biệt chú ý đến ai?

Tôi xin lỗi nhưng chưa thể thổ lộ tình cảm với ai. Tuy nhiên, tôi nghĩ Miss World Vietnam (Huỳnh Trần Ý Nhi - PV) là đại diện hoàn hảo cho vẻ đẹp Việt Nam. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có cách giao tiếp và phong thái tuyệt vời. Cô ấy thể hiện sự cá tính, thông minh và tài năng.

- Là một nghệ sĩ đa tài với khả năng hát bằng nhiều ngôn ngữ, điều gì đã truyền cảm hứng cho anh học tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp?

Ở Puerto Rico, chúng tôi nói tiếng Anh và Tây Ban Nha, là những ngôn ngữ tôi đã học từ nhỏ bên cạnh ca hát. Tôi học tiếng Pháp vì đam mê ngôn ngữ và trường tôi dạy môn này. Tương tự, tôi học tiếng Quan Thoại, Trung và Ý để hoàn thiện bản thân và kết nối với thế giới.

Quá trình tập luyện chuẩn bị cho Mr World của Danny Mejia:

Video: Danny Mejia

- Theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, những thử thách lớn nhất anh phải vượt qua trong hành trình phát triển sự nghiệp ca sĩ là gì?

Thách thức lớn nhất với nghệ sĩ là quyết định muốn làm gì với tài năng. Bạn phải chọn việc muốn đồng hành cùng nghệ sĩ khác hay trở thành nghệ sĩ của chính mình và sáng tác âm nhạc riêng. Ban đầu, tôi chỉ muốn hát ca khúc của người khác, nhưng qua thời gian, tôi nhận ra muốn chia sẻ âm nhạc và cảm xúc của bản thân với thế giới. Thách thức lớn nhất là hiểu chính mình và chia sẻ điều đó.

Ảnh: Instagram

- Với nền tảng là cử nhân Khoa học sức khỏe, làm thế nào anh kết hợp kiến thức chuyên môn này vào việc duy trì phong độ của một nghệ sĩ biểu diễn và cuộc sống cá nhân?

Tôi muốn chia sẻ lý do chọn ngành Khoa học sức khỏe. Đam mê xuất phát từ hoạt động công tác xã hội với Hội đồng Reno và từ chính gia đình mình. Em gái tôi đã trải qua hai lần ghép thận, điều này khiến tôi quan tâm sâu sắc đến y học. Từ nhỏ, tôi đã tham gia các diễn đàn y tế và luôn muốn đóng góp cho ngành này.

Niềm đam mê y học còn gắn kết với âm nhạc, giúp tôi thể hiện cảm xúc và kết nối với những trải nghiệm của gia đình, bạn bè.

Ảnh: Instagram

- Là Nam vương thể thao, anh có thể chia sẻ về chế độ tập luyện hàng ngày và những môn thể thao yêu thích?

Tôi yêu thích CrossFit vì đây là môn thể thao đa dạng, kết hợp nhiều bài tập khác nhau, yêu cầu sự linh hoạt, sức mạnh, dẻo dai và cả tinh thần minh mẫn. CrossFit giúp tôi mạnh mẽ và khỏe khoắn, thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình. Chuẩn bị cho Mr World, tôi nhận ra phải thay đổi thói quen để cải thiện tính thẩm mỹ. Tôi làm việc cùng huấn luyện viên Gisela Alvelo. Trong 4 tháng, tôi đã giảm cân, tăng cơ và đạt được những kết quả ngoài mong đợi.

Ảnh: Instagram

- Thú cưng đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của anh và chúng đã dạy cho anh những bài học gì?

Những chú chó là liệu pháp tinh thần giúp tôi duy trì sức khỏe trong nhiều năm qua. Đặc biệt, tôi từng có một con vẹt Cockatoo. Khi tôi còn nhỏ, nó thường hát cho tôi nghe và chính nó dạy tôi cách hát, từ cao độ đến cách điều chỉnh giọng.

Danny Mejia thể hiện cùng các cựu chiến binh Việt Nam.

Danny Mejia hát You raise me up:

Video: BTC

- Là một ca sĩ R&B, pop và ballad, nghệ sĩ nào đã truyền cảm hứng cho phong cách âm nhạc của anh?

Bruno Mars là nguồn cảm hứng lớn vì anh ấy là người đa tài - chơi được nhiều nhạc cụ, hát hay và có sức hút sân khấu tuyệt vời. Ở Puerto Rico, tôi ngưỡng mộ Marc Anthony vì giọng hát tài năng và góp phần quảng bá văn hóa Puerto Rico.

Mr World 2024 trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: BTC

- Nếu được làm đại sứ du lịch cho Việt Nam, anh sẽ giới thiệu điều gì với bạn bè quốc tế?

Dù chưa có cơ hội khám phá hết Việt Nam, nhưng tôi ấn tượng với con người tốt bụng, ẩm thực ngon và những cuộc phiêu lưu đang chờ đón. Tôi muốn thăm Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Hội An. Việt Nam có cảnh đẹp thiên nhiên và lịch sử phong phú. Ngoài ra, TPHCM là thành phố sôi động, đông đúc, với nhiều hoạt động phù hợp cho mọi sở thích.

- Sau khi đăng quang Mr World, anh có kế hoạch phát triển sự nghiệp thế nào?

Sau khi đăng quang Mr. World, tôi vẫn đang tiếp nhận cơ hội này và lên kế hoạch cụ thể cho tương lai. Tôi sẽ tận dụng tối đa tiềm năng và sử dụng nền tảng này để giúp đỡ thế giới, đặc biệt là Puerto Rico và các cộng đồng khác.

Tôi cũng cân nhắc quay lại sự nghiệp âm nhạc, hoàn thành những bài hát đã sáng tác và kết nối với các nghệ sĩ.