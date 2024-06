Chỉ chưa đầy một tháng, chương trình “Bật thùng Tiger, trúng 5 BMW x3” với tỷ lệ trúng giải 100% đã có tới 34 trên tổng số 100 lượng vàng tìm thấy chủ nhân. Đang kết nối cùng bạn bè, người thân thì nhận được tin trúng vàng, các khách hàng của Tiger không dấu được cảm xúc từ ngạc nhiên đến vỡ òa sung sướng.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, anh K.N.H.L. (quận 8, TP.HCM) cho biết: “Mình và đám bạn là ‘fan’ Tiger đã nhiều năm rồi. Hôm đó là buổi tụ tập hàng tuần, cào trúng lượng vàng vui quá nên mình chạy đi khắp xóm khoe, gọi điện đến ‘cháy máy’ về quê cho gia đình, ai cũng mừng cho mình. Từ hôm đó đến giờ, góc nào trong xóm cũng thấy có thùng Tiger khuyến mại lấp ló”.

Anh L. vui mừng khi tận tay nhận lượng vàng từ Tiger Beer

Cận cảnh thẻ cào trúng thưởng, không tách rời với vỏ thùng đầy giá trị của anh K.N.H.L. - một trong những người trúng giải lượng vàng SJC 999.9 có mặt tại buổi trao thưởng ngày 6/6

Anh P.P.T (Hoà Phú, Củ Chi) cũng là một trong những người may mắn trúng vàng từ Tiger. Anh chia sẻ dự định chia lượng vàng may mắn trúng được cho 5 anh em “cọc chèo”: “Năm 2024 tương đối khó khăn, “bật thùng Tiger” rồi được một bất ngờ như thế này, đối với chúng tôi là một may mắn lớn, nên anh em cùng san sẻ với nhau”. Với phần của mình, anh cho biết sẽ tặng cho bà xã.

Theo thông tin từ đại diện nhãn hàng Tiger Beer, chỉ trong chưa đầy 30 ngày từ 20/5 đến 10/6/2024, 34 lượng vàng Tiger đã tìm thấy chủ nhân

Các khách hàng may mắn chia sẻ Tiger Beer là thương hiệu quen thuộc, gia đình đã ủng hộ Tiger trong nhiều năm và chưa hề có ý định thay đổi

Như vậy, vẫn còn đến 66 lượng vàng SJC 999.9 cùng hàng triệu giải thưởng tiền mặt trị giá 30.000 đồng và 20.000 đồng, đặc biệt là 5 chiếc xe BMW x3 đang chờ đợi chủ nhân may mắn "bật thùng Tiger" trong những ngày tới

Chương trình “Bật thùng Tiger, trúng 5 BMW X3” do Tiger Beer triển khai với tổng giá trị giải thưởng đến hàng chục tỷ đồng, áp dụng tại 6 tỉnh thành: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

Các giải thưởng được ghi trực tiếp trên phiếu cào, được in ở mặt trong của thùng có thông tin chương trình khuyến mại. Thời gian đổi thưởng từ nay đến hết 07/08/2024.

Để đổi giải thưởng, khách hàng giữ phiếu cào trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị tách rời với phần vỏ thùng bia và được cắt theo đúng hướng dẫn, không bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, bôi vẽ hay làm mờ chữ hoặc bị những lý do tương tự để Tiger Beer kiểm tra thông tin hợp lệ.

Thông tin chi tiết về chương trình sẽ được cập nhật trên fanpage chính thức của Tiger Beer tại http://www.facebook.com/TigerBeerVN.

Bích Đào