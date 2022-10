Mua hàng trên mạng: Tưởng được laptop giá hời nhưng lại là... cục xà bông

Trái dừa ở tỉnh Tiền Giang giảm giá tới 50% so với tháng trước do mưa bão kéo dài, đầu ra khó khăn. Giá cau tươi tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cũng tuột dốc không phanh do Trung Quốc giảm thu mua.