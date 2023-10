XEM CLIP:

Mưa lớn liên tiếp 3 ngày tại tỉnh Quảng Nam, nhiều khu vực như khối phố Trường Đồng, khối phố Mỹ Thạch Trung (TP Tam Kỳ) ngập từ 30-50cm.

Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 15/10, tại khối phố Trường Đồng (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) nước ngập sâu từ 30-50cm. Nhiều gia đình nước bắt đầu vào đến hiên nhà.

Nhiều nhà dân ở khối phố Trường Đồng nước đã vào đến hiên nhà

Bà Trần Thị Thu (52 tuổi, khối phố Trường Đồng) cho biết, con trai đi làm đang kẹt do nước ngập trên đường nên chưa đến nhà. Bà phải nhờ hàng xóm sang bưng phụ đồ đạc như máy giặt, tủ lạnh kê lên cao để tránh nước ngập.

Gần đó, ông Bùi Thường (49 tuổi, khối phố Trường Đồng) đang di chuyển những con gà đến địa điểm cao hơn. Ông cho biết, đây là năm đầu tiên nước lụt “ghé thăm” nhà.

Tại khối phố Mỹ Thạch Trung nước ngập hơn 30cm, vào đến nhà dân.

Cùng thời điểm, chợ Tam Kỳ nước ngập sâu 30-50cm, các chủ cửa hàng dọn dẹp, đưa hàng hóa lên cao.

Bà Nguyệt (chủ cửa hàng gia dụng Hải Nguyệt) cho biết: “Nước vừa lên cách đây tầm 1 tiếng trước. Các mặt hàng gặp nước dễ hỏng nên gia đình phải tập trung đưa hàng hóa lên cao nhanh chóng”.

Đường ĐT615 từ Quốc lộ 1A xuống xã Tam Thăng (tỉnh Quảng Nam) được lực lượng chức năng giăng dây, dựng hàng rào cấm người dân và phương tiện di chuyển vì đường ngập nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, Trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 14/10 đến 15h ngày 15/10), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...

Trong 6h tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm có nơi trên 80mm.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hội An, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Núi thành, Phú Ninh.