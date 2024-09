Ghi nhận của PV, mưa lớn kéo dài từ đêm 17 đến sáng 18/9, khiến nhiều tuyến phố Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Nguyễn Tri phương, Núi Thành…ngập từ 30- 50cm, nhiều phương tiện chết máy, lưu thông khó khăn.

Mưa lớn đúng giờ cao điểm nên các tuyến đường xảy ra tắc nghẽn, phụ huynh rất vất vả mới đưa được con em đến trường.

Một số hình ảnh PV ghi nhận sáng 18/9:

Mưa lớn, đường Hàm Nghi ngập cục bộ

Nhiều phương tiện chết máy trên đường

Trên đường Nguyễn Văn Linh, xe máy phải leo lên vỉa hè để tránh chết máy

Nhiều nơi nước ngập sâu quá nửa bánh xe

Trên tuyến đường nước ngập sâu khiến một số người không dám di chuyển

Giao thông tắc nghẽn trên đường Lê Duẩn

Trong sáng 18/9, lực lượng chức năng đã đội mưa khơi thông hệ thống cống thoát nước để hạn chế xảy ra ngập úng do trời vẫn tiếp tục mưa lớn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 18-20/9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.