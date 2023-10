Tối 13/10, trao đổi với PV, ông Phan Hùng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng vũ trang vừa gia cố thành công đoạn đê bị nước xoáy sạt lở trên địa bàn.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng cùng ngày, đoạn đê qua xã Quảng Phước tại các khu vực hạ lưu Sông Bồ, khu vực cống Hồ (thôn Mai Dương) bị sạt lở dài gần 100m và ăn sâu vào nền đường, nguy cơ vỡ rất cao, đe doạ trực tiếp đến an toàn, tính mạng của người dân.

Nước lũ khiến đoạn đê trên địa bàn xã Quảng Phước bị sạt lở. Ảnh: Lê Sáu

Chính quyền xã Quảng Phước nhanh chóng báo tình hình cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đề nghị điều động lực lượng hỗ trợ gia cố.

Nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS huyện Quảng Điền huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tiến hành các biện pháp đắp đê, chống sạt lở.

Lực lượng vũ trang dầm mưa, gia cố đoạn đê bị sạt lở. Ảnh: Lê Sáu

Tại hiện trường, gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân, công an và lực lượng tại chỗ đã dùng sắt cuộn làm hàng trăm rọ đựng đá để gia cố các vị trí bị hở hàm ếch do nước xoáy.

Mặc dù trời mưa to, nước sông chảy xiết, việc xếp các rọ đá vào vị trí bị sạt lở rất khó khăn, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an phải ngâm mình dưới nước, rất nguy hiểm, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đến 17h cùng ngày, các lực lượng đã hoàn thành gia cố đoạn đê bị sạt lở, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, mưa lớn trong ngày 13/10 đã khiến hơn 30 tuyến đường tại TP Huế và nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của bị ngập sâu. Hàng trăm người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thấp trũng đến nơi ở an toàn.

Các tuyến đường trung tâm TP Huế bị nước lũ dâng cao, gây ngập úng

Tại khu vực xóm Gióng thuộc tổ 1, khu vực 1, phường An Tây (TP Huế) có nơi ngập hơn 1m, nước chảy xiết. Vì vậy, lực lượng chức năng khẩn cấp di dời 50 người dân, chủ yếu người già và sinh viên nữ tại 6 dãy trọ ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.

Thị xã Hương Thủy, ngay trong chiều 13/10, chính quyền di dời khẩn cấp đến nơi ở an toàn 7 hộ dân vùng thấp trũng bị ngập sâu tại các phường Thủy Châu, Thủy Phương và Phú Bài.

Lực lượng chức năng khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân ở khu vực xóm Gióng (phường An Tây, TP Huế). Ảnh: CTV

Các huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà tổ chức di dời khẩn cấp hơn 100 người dân từ vùng thấp trũng lên khu vực cao ráo để hạn chế thiệt hại do mưa lớn.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, mưa lớn cũng khiến tuyến QL1A đoạn qua các phường Thủy Dương, Thủy Phương và xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) bị ngập 0,3-0,5m. QL49 và đường Hồ Chí Minh nhiều điểm ngập sâu gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tuyến QL 49B từ xã Phong Hòa đến xã Điền Hương, huyện Phong Điền ngập sâu từ 0,4-0,6m, buộc lực lượng chức năng phải triển khai lực lượng cấm phương tiện lưu thông.

Nhiều tuyến đường liên xã ở huyện Phú Lộc bị nước lũ chảy xiết, chia cắt. Ảnh: CTV

Do mưa lớn cộng với địa hình dốc, nước chảy xiết đã gây sạt trượt tại Km95-Km96 trên tuyến QL 49B qua xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc). Tại hiện trường, khối lượng đất đá khá lớn tràn ra mặt đường, nước chảy xiết ngập sâu 0,2-0,4m, gây ách tắc giao thông.

Chiều 13/10, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có công điện về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, ven biển, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn.

Các địa phương kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Chú ý các khu vực đồi núi, khu vực có nguy cơ sạt lở cao như: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc; các hộ dân ven sông Hương, sông Bồ.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phân công lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt; cảnh giới, hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt…