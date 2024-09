Chiều nay (23/9), thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho hay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 17 - 22/9, tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa đo được tại một số trạm khí tượng dao động từ 246 - 360mm, cá biệt có trạm 527mm; Con Cuông 457mm; TP Vinh 421mm; Quỳnh Lưu 411mm,... Đợt mưa lớn này khiến 3 người chết và 1 người bị thương nặng.

Mưa lớn khiến thành phố Vinh chìm trong biển nước ngày 23/9. Ảnh: Quốc Huy

Mưa lớn đã khiến hàng chục ngôi nhà dân bị sập và hư hại. Chính quyền các địa phương đã khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân do nguy cơ sạt lở đất và đá. Trong đó, huyện Con Cuông là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 55 hộ phải di dời; huyện Tương Dương sơ tán 36 hộ, có 19 hộ có nguy cơ bị sạt lở móng nhà; huyện Quế Phong di dời 16 hộ dân.

Đất đá trên núi sạt xuống áp sát nhà dân ở huyện Con Cuông. Ảnh: CTV

Ông Lương Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (huyện Quế Phong) cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở đất đá, buộc 16 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Trong số đó, căn nhà gỗ hai tầng của bà Lương Thị Hoa ở bản Mường Piệt đã sập hoàn toàn.

“Căn nhà của bà Hoa bị nghiêng từ chiều 22/9. Sau đó, chính quyền xã đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng để sơ tán người và tài sản. Tuy nhiên, vào tối cùng ngày, đất đá sạt lở khiến ngôi nhà bà Hoa sập", ông Huân thông tin.

Ngôi nhà bà Lương Thị Hoa ở xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An bị sập hoàn toàn. Ảnh: CTV

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) Dương Hoàng Vũ cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở taluy dương và taluy âm, đe dọa đến nhà ở của 41 hộ dân, với tổng cộng 186 nhân khẩu. Cụ thể, có 16 hộ dân tại xã Thông Thụ; 1 hộ dân tại xã Hạnh Dịch; 2 hộ dân tại xã Cắm Muộn; 15 hộ dân tại xã Nậm Nhóng; 2 hộ dân tại xã Quang Phong; và 5 hộ dân tại xã Tri Lễ đều đã được di dời đến nơi an toàn.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên xã và quốc lộ đi qua huyện Quế Phong cũng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Không chỉ huyện Quế Phong, các huyện khác như Con Cuông, Kỳ Sơn, Thanh Chương và thành phố Vinh cũng đã phải di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và ngập lụt.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã có công điện yêu cầu các bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 4 gây ra. Công điện nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong thiên tai.

Công điện chỉ rõ: "Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, mưa, lũ. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng chống thiên tai, mưa, lũ".