Giảm gánh lo khi con sống xa nhà

Những năm nay, mua nhà để phục vụ nhu cầu học tập cho con không còn là chuyện lạ ở thị trường bất động sản (BĐS) TP. Thủ Đức - nơi quy tụ hơn 30 trường đại học từ hệ thống đại học Quốc gia, các trường công an nhân dân, công nghệ kỹ thuật đến các khối kinh tế…

“Khi giá thuê nhà ngày càng đắt đỏ, đi kèm lo sợ chất lượng sống không đảm bảo, việc mua nhà trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh các tỉnh lân cận TP.HCM như: Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước hưởng ứng”, chị Bảo Khuyên - môi giới lâu năm tại khu vực làng đại học TP. Thủ Đức nhận định.

Tậu nhà cho con đi học trở thành một xu hướng phổ biến trong vài năm trở lại đây. Ảnh phối cảnh

Cũng theo chia sẻ từ chị Khuyên, cùng thời điểm này năm ngoái, riêng ở phân khúc khách hàng này chị đã có hơn 20 giao dịch thành công dù thị trường chung khi đó gặp biến động. Đa phần là phụ huynh từ các tỉnh Đông Nam Bộ có con vừa nhập học.

Chị Khuyên cho biết: “Hiện nay, nỗi lo của hầu hết phụ huynh không chỉ đến từ tiền thuê nhà ở khu vực, mà còn đến từ: vấn đề an ninh phòng trọ, môi trường sống, cảnh “nay đây mai đó” hay nỗi lo chất lượng sống không được đảm bảo khi các bạn trẻ rời khỏi vòng tay của gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập…. Do đó, nhiều bậc phụ huynh có xu hướng cân nhắc đầu tư các căn hộ tốt gần trường học trong khả năng tài chính để tiện cho việc học hành của con. Bố mẹ cũng an tâm và đồng thời là của để dành sau này cho con khi tốt nghiệp”.

“Lợi đơn lợi kép” từ việc mua nhà cho con đi học

Chọn nơi ở cho con, nhiều bậc cha mẹ ưu tiên nơi sống có đầy đủ tiện ích và gần trường. Do đó, đại đô thị Vinhomes Grand Park tại TP. Thủ Đức với hơn 30 trường đại học liền kề đang là cái tên hấp dẫn đông đảo phụ huynh. Vị trí giúp sinh viên thuận tiện đến trường. Hệ tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Grand Park cũng đem tới không gian học tập, phát triển bản thân thoải mái..

Trong đó, phân khu The Origami đang được nhiều bạn trẻ ưa thích bởi chất sống “chuẩn Nhật” hiếm có với hệ tiện ích nội khu độc đáo như: bộ đôi vườn Nhật, cổng trời Torii, vườn tùng La Hán, hồ cá Koi, cầu gỗ… Sinh sống tại The Origami, bạn trẻ còn được tận hưởng các tiện ích khác thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park như: công viên gym ngoài trời, hệ thống hồ bơi “chuẩn resort”, 20 sân tập thể thao, trục đại lộ ánh sáng, phố đi bộ, chợ đêm, khu cắm trại - dã ngoại Vietgangs Beach Club Saigon…

Đặc biệt, giá trị sống đẳng cấp của dòng căn hộ The Origami còn nằm ở mô hình “all-in-one” tích hợp trọn vẹn tiện ích từ Vincom - Vinmec - Vinschool - Vinhomes – VinBus; được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0, chăm sóc đầy đủ nhu cầu sống của sinh viên, giúp bậc phụ huynh yên tâm để con học xa nhà.

Không gian sống trong lành, tiện nghi là môi trường để phát triển thể chất lẫn tinh thần. Ảnh phối cảnh

Anh Ngô Văn Hải - một phụ huynh đã mua căn hộ phong cách Nhật cho con trai chia sẻ: “Từ The Origami chỉ mất 15 phút để đi đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua đường vành đai 3, con tôi có thể dễ dàng về thăm nhà mỗi tuần, gia đình lên thăm con cũng vô cùng thuận lợi. Tôi rất yên tâm khi để con trai sống tự lập tại đây vì môi trường sống lý tưởng, an toàn, có điều kiện tốt để con tôi phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Không chỉ đảm bảo chất lượng sống tiện nghi, The Origami còn đem đến lợi ích lâu dài về mặt kinh tế cho các gia đình. Khi con tốt nghiệp, căn nhà sẽ là nơi an cư nếu bạn trẻ muốn lập nghiệp tại thành phố. Ngay cả khi không có nhu cầu sử dụng, chủn nhà vẫn có thể cho thuê, tăng thu nhập hàng tháng.

Thế Định