Anh Lương Văn An (sinh năm 1988) là một đầu bếp người Việt Nam đang sống và làm việc tại thủ đô Bratislava của Slovakia. Yêu nhiếp ảnh nên thời gian rảnh rỗi, anh An rong ruổi khắp thành phố, ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên và cuộc sống bốn mùa tại đây. "5 năm kể từ khi tới Bratislava, tôi đã chiêm ngưỡng và ghi lại thiên nhiên tại quốc gia Đông Âu xuyên suốt bốn mùa. Tuy nhiên, mùa đẹp nhất với bản thân tôi chính là khi tiết trời sang thu: Thơ mộng và bình yên", anh An cho biết