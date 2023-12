{"article":{"id":"2224896","title":"Mua tiền giả trên mạng rồi đưa ra tiêu thụ, cặp nam nữ bị bắt","description":"Lên mạng đặt mua tiền giả về cất giữ để tiêu xài. Khi đưa ra sử dụng thì Thạch Văn Bình và Nguyễn Thị Kim Ngọc bị cơ quan công an bắt giữ.","contentObject":"<p>Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Pleiku (Gia Lai) vừa tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Văn Bình (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1970, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.</p>

<p>Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 05h15 ngày 06/12, tại khu vực chợ Phú Thọ (thuộc thôn 3, xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an TP Pleiku đã bắt quả tang Thạch Văn Bình, Nguyễn Thị Kim Ngọc đang có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tien-gia-165.jpg?width=768&s=3M05C-MlzclWnVhcr7bG_g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tien-gia-165.jpg?width=1024&s=zIL1JL3uCyB1rUKQkKlo-Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tien-gia-165.jpg?width=0&s=RNo0R6sfGlANns8tLVHubA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tien-gia-165.jpg?width=768&s=3M05C-MlzclWnVhcr7bG_g\" alt=\"tien gia.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tien-gia-165.jpg?width=260&s=8uto53jJNlEImf0_I0S33w\"></picture>

<figcaption>Đối tượng Thạch Văn Bình cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)</figcaption>

</figure>

<p>Qua kiểm tra, Công an TP Pleiku thu giữ 21 tờ tiền giả loại mệnh giá 100.000 đồng.</p>

<p>Tại cơ quan công an, Thạch Văn Bình khai nhận, tháng 05/2023, thông qua mạng xã hội Facebook đối tượng đã đặt mua số tiền giả nói trên đem về cất giữ để tiêu xài.</p>

<p>Ngày 06/12, khi trên đường về quê, Bình đưa số tiền trên cho Ngọc vào chợ Phú Thọ để mua đồ thì bị phát hiện, bắt giữ.</p>

Hiện cơ quan CSĐT, Công an TP Pleiku đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đang tiến hành thu thập thông tin nhằm làm rõ một vụ nghi trộm vàng với số lượng lớn xảy ra vào tối ngày 8/12 tại thị trấn Ea Pốk.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dang-lam-ro-vu-nghi-trom-so-luong-lon-vang-trong-dem-2224881.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/dang-lam-ro-vu-nghi-trom-so-luong-lon-vang-trong-dem-145.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:42:12","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224876","title":"Bắt nghi phạm nghiện ma túy giết người, cướp tài sản ở Lào Cai","description":"Nghi phạm Lò Văn Ngân được cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xác định là kẻ giết người, cướp tài sản tại thị xã Sa Pa.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-nghi-pham-nghien-ma-tuy-giet-nguoi-cuop-tai-san-o-lao-cai-2224876.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/bat-nghi-pham-nghien-ma-tuy-giet-nguoi-cuop-tai-san-o-lao-cai-98.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T08:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224729","title":"Triệt phá đường dây chuyên trộm thẻ ngân hàng của khách spa ở Đà Nẵng","description":"Nam nhân viên tiệm spa ở Đà Nẵng trộm thẻ ngân hàng của khách rồi chuyển cho đồng bọn dùng mua vàng, điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản khác để chiếm đoạt.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/triet-pha-duong-day-chuyen-trom-the-ngan-hang-cua-khach-spa-o-da-nang-2224729.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/triet-pha-duong-day-chuyen-trom-the-ngan-hang-cua-khach-spa-o-da-nang-961.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:58:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224703","title":"Bắt người phụ nữ cho vay lãi suất 200%/năm, thu lợi bất chính 800 triệu đồng","description":"Từ tin báo người dân gọi điện nào đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan CSĐT đã xác minh, làm rõ vụ người phụ nữ cho vay lãi nặng lên đến 208,05%/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-nguoi-phu-nu-cho-vay-lai-suat-200-nam-thu-loi-bat-chinh-800-trieu-dong-2224703.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bat-nguoi-phu-nu-cho-vay-lai-suat-200nam-thu-loi-bat-chinh-800-trieu-dong-912.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:35:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224694","title":"Xưng công an cầm súng vào tiệm game bắn cá cướp, khống chế người","description":"Hai đối tượng tự xưng là công an xông vào tiệm game bắn cá dùng súng cướp tài sản rồi khống chế con trai chủ tiệm đưa lên xe tẩu thoát.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xung-cong-an-cam-sung-vao-tiem-game-ban-ca-cuop-khong-che-nguoi-2224694.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/xung-cong-an-cam-sung-vao-tiem-game-ban-ca-cuop-khong-che-nguoi-856.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:46:18","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224598","title":"Hứa hẹn chạy chức Phó Vụ trưởng, người phụ nữ lừa, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng","description":"Bà Dương Thúy Ngọc đưa ra các thông tin có thể \"chạy chức\" Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, sau đó lừa, chiếm đoạt của vợ chồng ông Trần Việt D. số tiền hơn 7 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lua-dao-chiem-doat-hon-7-ty-dong-de-chay-chuc-pho-vu-truong-2224598.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hua-hen-chay-chuc-pho-vu-truong-nguoi-phu-nu-lua-chiem-doat-hon-7-ty-dong-718.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:10:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224601","title":"Hai án tử hình trong vụ vận chuyển 12kg ma túy từ Lào về Việt Nam","description":"TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt cả hai bị cáo Đinh Thị Hải Yến và Khăm Lạ Cong Ma Ni mức án tử hình về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 12kg ma túy từ Lào về Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-an-tu-hinh-trong-vu-van-chuyen-12kg-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-2224601.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hai-an-tu-hinh-trong-vu-van-chuyen-12kg-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-708.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:06:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224583","title":"Điều tra vụ nghi dùng súng tự chế bắn nhầm một người tử vong","description":"Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc một người dùng súng tự chế bắn chuột, bắn nhầm khiến một người tử vong.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-tra-vu-nghi-dung-sung-tu-che-ban-nham-mot-nguoi-tu-vong-o-ha-tinh-2224583.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/dieu-tra-vu-nghi-dung-sung-tu-che-ban-nham-mot-nguoi-tu-vong-660.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224577","title":"Chiêu lừa tình cao tay, hiếm gặp khiến người đàn ông mất tiền tỷ","description":"Cùng lúc duy trì tình cảm với hai người đàn ông, sau khi có con với người này, Nguyễn Thị Loan đem con đến gặp người kia đòi chu cấp…","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chieu-lua-tinh-cao-tay-hiem-gap-khien-nguoi-dan-ong-mat-tien-ty-2224577.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/chieu-lua-tinh-cao-tay-hiem-gap-khien-nguoi-dan-ong-mat-tien-ty-613.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:44:12","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224490","title":"Công an Trà Vinh: Đối tượng cướp tiệm vàng rất nguy hiểm và manh động","description":"Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh. Công an xác định đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm, manh động, liều lĩnh, có sử dụng vũ khí để gây án.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-tra-vinh-doi-tuong-cuop-tiem-vang-rat-nguy-hiem-manh-dong-2224490.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cong-an-tra-vinh-doi-tuong-cuop-tiem-vang-rat-nguy-hiem-va-manh-dong-364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:58:05","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224487","title":"Khởi tố tài xế lao thẳng xe đầu kéo vào tổ tuần tra","description":"Công an quận Ngũ Hành Sơn vừa khởi tố nam tài xế ở Đà Nẵng do điều khiển xe đầu kéo lao thẳng về tổ công tác đang làm nhiệm vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-to-tai-xe-lao-thang-xe-dau-keo-vao-to-tuan-tra-2224487.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/khoi-to-tai-xe-lao-thang-xe-dau-keo-vao-to-tuan-tra-335.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:43:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224414","title":"Bắt 'nữ quái' lừa đảo đầu tư bất động sản, chiếm đoạt 26 tỷ đồng ở Hà Nam","description":"Từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2023, một số người dân đã nhiều lần chuyển cho Nhường tổng số tiền trên 26 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án bất động sản do đối tượng tự “vẽ” ra.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-nu-quai-lua-dao-dau-tu-bat-dong-san-chiem-doat-26-ty-dong-o-ha-nam-2224414.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bat-nu-quai-lua-dao-dau-tu-bat-dong-san-chiem-doat-26-ty-dong-o-ha-nam-177.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224077","title":"Chuyện nữ sinh viên bán dâm và quy định gây tranh cãi của nhà trường","description":"Nhiều vụ mua bán dâm được công an điều tra làm rõ, trong đó có đối tượng bán dâm, môi giới mại dâm là những nữ sinh viên còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-nu-sinh-vien-ban-dam-va-quy-dinh-gay-tranh-cai-cua-nha-truong-2224077.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chuyen-nu-sinh-vien-ban-dam-va-quy-dinh-gay-tranh-cai-cua-nha-truong-1163.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224292","title":"Bắt giữ 2 đối tượng trộm xe đầu kéo ở Hoà Bình","description":"Công an tỉnh Hoà Bình vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm ô tô đầu kéo khi mang xe lên tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-giu-2-doi-tuong-trom-xe-dau-keo-o-hoa-binh-2224292.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bat-giu-2-doi-tuong-trom-xe-dau-keo-o-hoa-binh-1256.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224260","title":"Kiến nghị xử lý trách nhiệm cựu giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông","description":"Công an tỉnh Đắk Nông đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với ông Phạm Đình Tuấn (cựu giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh) vì có liên quan đến sai phạm tại Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kien-nghi-xu-ly-trach-nhiem-cuu-giam-doc-ban-qlda-dau-tu-xay-dung-tinh-dak-nong-2224260.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/kien-nghi-xu-ly-trach-nhiem-cuu-giam-doc-ban-qlda-dau-tu-xay-dung-tinh-dak-nong-1220.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224251","title":"‘Nữ quái’ mạo danh con nuôi lãnh đạo cấp cao, lừa tiền tỷ của 3 người đàn ông","description":"Mạo danh là con nuôi của nguyên lãnh đạo cấp cao ở Quốc hội, có “anh nuôi” là lãnh đạo cao cấp của Chính phủ, bị can Vũ Thị Thanh đã khiến 3 người đàn ông sập bẫy lừa, chiếm đoạt tiền tỷ của các nạn nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-quai-mao-danh-con-nuoi-lanh-dao-cap-cao-lua-tien-ty-cua-3-nguoi-dan-ong-2224251.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nu-quai-mao-danh-con-nuoi-lanh-dao-cap-cao-lua-tien-ty-cua-3-nguoi-dan-ong-1051.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:27:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224205","title":"Giấu ma túy bên trong bình rượu cần để che mắt cảnh sát","description":"Bị cáo Tây nhận của đối tượng Lan 20kg ma túy. Sau đó, mỗi lần giao cho khách, Tây giấu ma túy vào các bình rượu cần để ngụy trang.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giau-ma-tuy-ben-trong-binh-ruou-can-de-che-mat-canh-sat-2224205.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/giau-ma-tuy-ben-trong-binh-ruou-can-de-che-mat-canh-sat-893.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224194","title":"Bắt tạm giam ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Vinafood 2","description":"Công an TP.HCM thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Vinafood 2.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-tam-giam-ong-huynh-the-nang-nguyen-tong-giam-doc-vinafood-2-2224194.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bat-tam-giam-ong-huynh-the-nang-nguyen-tong-giam-doc-vinafood-2-828.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:38:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224128","title":"Lừa đảo hàng trăm người để lấy tiền cá độ bóng đá","description":"Dù không có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu lao động tại Nhật nhưng Bình vẫn lập công ty 'ma', lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 100 người đem đi trả nợ, cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lua-dao-hang-tram-nguoi-de-lay-tien-ca-do-bong-da-2224128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lua-dao-hang-tram-nguoi-de-lay-tien-ca-do-bong-da-691.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224028","title":"Mâu thuẫn, anh đâm em tử vong rồi đến công an tự thú","description":"Nghĩ bị anh trai nói xấu khi vừa đi chơi với bạn về, người em đã cầm cây gỗ rượt đuổi đánh nhau với anh. Trong lúc ẩu đả, người anh đâm em tử vong.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mau-thuan-anh-dam-em-tu-vong-roi-den-cong-an-tu-thu-2224028.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mau-thuan-anh-dam-em-tu-vong-roi-den-cong-an-tu-thu-448.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:19:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223959","title":"Nữ sinh lớp 6 sống lang thang, tụ tập lập nhóm trộm cắp tài sản","description":"Công an phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang điều tra, xử lý 4 thiếu niên, học sinh sống lang thang gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-6-song-lang-thang-tu-tap-lap-nhom-trom-cap-tai-san-2223959.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nu-sinh-lop-6-song-lang-thang-tu-tap-lap-nhom-trom-cap-tai-san-155.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223908","title":"Cảnh giác chiêu lừa đảo chị em phụ nữ dự tuyển thí sinh áo dài","description":"Nhóm đối tượng lừa đảo dụ dẫn chị em phụ nữ tuyển thí sinh để quảng bá về lễ hội áo dài xuân Giáp Thìn 2024 rồi yêu cầu truy cập vào website VTV giả mạo để đánh cắp thông tin, yêu cầu chuyển tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-giac-chieu-lua-dao-chi-em-phu-nu-du-tuyen-thi-sinh-ao-dai-2223908.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/canh-giac-chieu-lua-dao-chi-em-phu-nu-du-tuyen-thi-sinh-ao-dai-1492.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:20:31","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223848","title":"Tòa án xem xét đơn xin hoãn thi hành án vì mang thai của Trang 'Nemo'","description":"Sau khi bị TAND TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án 9 tháng tù giam, Trang ‘Nemo’ đã có đơn xin hoãn thi hành án vì đang mang thai.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toa-an-xem-xet-don-xin-hoan-thi-hanh-an-vi-mang-thai-cua-trang-nemo-2223848.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/toa-an-xem-xet-don-xin-hoan-thi-hanh-an-vi-mang-thai-cua-trang-nemo-1276.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T20:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223809","title":"Tạm giam tổng giám đốc lừa huy động vốn gần 60 tỷ","description":"Công an xác định, tài khoản của bị can Nguyễn Văn Hoành đã nhận gần 60 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Số tiền trên, bị can đem đi đầu tư ngoại hối (forex) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-giam-tong-giam-doc-lua-huy-dong-von-gan-60-ty-2223809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tam-giam-tong-giam-doc-lua-huy-dong-von-gan-60-ty-1106.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:56:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223787","title":"Chánh án tòa án Hà Nội xét xử vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi chuộc 15 tỷ","description":"Sáng 26/12, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ bé trai ở Long Biên bị bắt cóc, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc ra xét xử.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chanh-an-toa-an-ha-noi-xet-xu-vu-bat-coc-be-trai-7-tuoi-doi-chuoc-15-ty-2223787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chanh-an-toa-an-ha-noi-xet-xu-vu-bat-coc-be-trai-7-tuoi-doi-chuoc-15-ty-1031.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

