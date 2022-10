Mua trang sức vàng Bảo Tín Mạnh Hải, săn cơ hội nhận iPhone 14 Promax

Bảo Tín Mạnh Hải tin rằng đằng sau mỗi món quà được trao đi là cả trái tim chân thành của người tặng. 20/10 luôn là dịp không chỉ phái mạnh bày tỏ tình cảm với phụ nữ, đây là ngày để tất cả mọi người thể hiện sự trân quý của bản thân với những người mẹ, vợ, chị gái hay đơn giản là chính bản thân mình. Từ đó, Bảo Tín Mạnh Hải triển khai chương trình Just For Her với thông điệp “Hãy để phụ nữ được tỏa sáng bản sắc cá nhân, hãy để món quà ấy xuất phát từ sự thấu hiểu để có thể chạm tới những mong muốn, tâm tư tình cảm dành riêng cho người mà ta trân quý”.

Theo đó, từ ngày 7 - 31/10 khách hàng mua trang sức tại Bảo Tín Mạnh Hải sẽ nhận ưu đãi tới 20% cùng cơ hội tham gia vòng quay may mắn với giải thưởng là 3 iPhone 14 Promax và 10 bộ trang sức cùng hàng ngàn các quà tặng hấp dẫn khác.

Cụ thể, chương trình giảm giá tới 20% áp dụng cho khách hàng mua combo sản phẩm trang sức Hàn Quốc; giảm giá tới 15% áp dụng cho combo sản phẩm trang sức vàng tây đá màu; giảm giá 8% cho combo sản phẩm trang sức Ý 10K; giảm giá 5% áp dụng với combo sản phẩm trang sức Ý 18K. Đặc biệt, khi mua hàng trong ngày 18 - 20/10/2022, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng là bộ cốc sứ đế điện cao cấp với hoá đơn từ 2 triệu.

Khách hàng mua hàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sẽ được tặng mã số may mắn được in trên giấy đảm bảo vàng để có cơ hội nhận iPhone 14 Promax. Chương trình quay số may mắn sẽ được livestream trên fanpage Bảo Tín Mạnh Hải vào 10:30 ngày 2/11/2022. Bảo Tín Mạnh Hải sẽ công bố kết quả trên website, fanpage và thông báo cho khách hàng trúng giải.

Phong cách trang sức tinh giản dẫn đầu xu hướng

20/10 đang đến gần trong không khí rộn ràng sắc màu yêu thương. Bảo Tín Mạnh Hải mong muốn đồng hành cùng khách hàng gửi những tình cảm ngọt ngào nhất đến “một nửa” dịu dàng, tuyệt vời của thế giới.

Hotline: 024.2233.9999 Fanpage: fb.com/baotinmanhhai.vn Shopee: https://bit.ly/btmhshopee Website: https://baotinmanhhai.vn/ Hệ thống cửa hàng: MH1: 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân - Hà Nội. MH2: 15 Quang Trung, Hà Đông - Hà Nội. MH3: 16 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy - Hà Nội. MH4: 08 Hoàng Cầu, Đống Đa - Hà Nội. MH5: 12B Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng - Hà Nội. MH6: 73 Thái Hà, Đống Đa - Hà Nội. MH7: 217 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên - Hà Nội. MH8: 05 Tân Mai, Hoàng Mai - Hà Nội.

Ngọc Minh