VinFast VF 7 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2023, ngay lập tức được người dùng và các chuyên gia đánh giá là mẫu xe có thiết kế đẹp và ấn tượng nhất trong dải sản phẩm xe ô tô điện của VinFast. Mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Subaru Forester,...

Mới đây, anh Lê Đức A. (Hà Nội) đã đăng bán chiếc VinFast VF 7 siêu lướt thuộc phiên bản Plus kèm pin với quãng đường lăn bánh chỉ khoảng 600km. Chia sẻ với VietNamNet, anh A. nói rằng: "Chiếc xe này chỉ vừa mới được bàn giao hồi cuối tháng 3 và đi loanh quanh trong phố nên còn rất mới, chưa gặp vấn đề gì. Vì có nhu cầu đổi xe lên chiếc VinFast VF9 nên tôi quyết định bán lỗ". Hiện tại, đây cũng là chiếc VinFast VF 7 gần như duy nhất đang có mặt trên thị trường xe cũ.

VinFast VF 7 Plus bản kèm pin đang có giá niêm yết 1,199 tỷ đồng, người dùng hoàn tất thủ tục lăn bánh tại Hà Nội, phải bỏ ra số tiền khoảng 1,22 tỷ đồng. Như vậy, chiếc VF 7 siêu lướt này giảm giá khoảng 170 triệu đồng so với giá lăn bánh.

Ngoại hình còn rất mới của VinFast VF 7 sau khi lăn bánh 600km. Ảnh: FBNV

Nếu so sánh về thiết kế, VinFast VF 7 là mẫu SUV có vóc dáng khác biệt và năng động nhất trong phân khúc SUV cỡ C hiện nay khi so với Mazda CX-5, KIA Sportage, Hyundai Tucson, Ford Territory,... Tuy nhiên, không gian nội thất bên trong xe, hàng ghế thứ 2 một số người dùng cho rằng bề ngang hơi ngắn.

Về trang bị an toàn, VinFast VF 7 bản Plus vượt trội hơn so với các mẫu xe đối thủ nhờ sở hữu nhiều công nghệ an toàn và tính năng hỗ trợ lái ADAS, giúp ích trong việc lái xe trong phố cũng như cao tốc.

VF 7 Plus vẫn là mẫu xe mạnh nhất phân khúc khi trang bị 2 mô tơ điện công suất 349 mã lực và mô-men xoắn đạt 500Nm đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Thông số này mạnh hơn khoảng từ 110-200 mã lực so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cùng phân khúc. Xe được trang bị nguồn pin dung lượng 75,3 kWh và có phạm vi hoạt động 431km sau mỗi lần sạc đầy.

Với mức giá 1,05 tỷ đồng, nếu không mua VinFast VF 7 siêu lướt, khách hàng có thể lựa chọn nhiều mẫu xe phân khúc cỡ C như Mazda CX-5 2.5 AWD, Hyundai Tucson 1.6 Turbo và thậm chí là một vài mẫu xe phân khúc cỡ D như KIA Sorento 2.5 Luxury, Hyundai Santa Fe 2.5 máy xăng bản tiêu chuẩn,...

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!