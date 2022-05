Mua xe cũ 300 triệu, người đàn ông Thanh Hóa bấm được biển ngũ quý 7

Trưa 10/5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông ở Thanh Hóa may mắn bấm được biển kiểm soát 36A-777.77 khi làm lại đăng ký xe và sang tên đổi chủ.

Rất nhiều người chia sẻ với dòng trạng thái thích thú và kèm theo những lời chúc mừng chủ nhân của chiếc xe.

Anh Thưởng may mắn bấm được biển số ngũ quý 7. Ảnh CTV

Qua xác minh được biết, ngày 10/5, tại Đội đăng ký xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, anh Lò Văn Thưởng (SN 1982, trú tại bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh) đến làm thủ tục cấp đổi biển số cho xe hiệu Toyota Innova (loại 8 chỗ ngồi) sản xuất năm 2011.

Anh Thưởng cho biết, chiếc xe này trước đây mang biển số Hà Nội 29A-118.94 được anh mua lại với giá 320 triệu đồng, khi đi bấm biển thì may mắn được số ngũ quý 7.

Cũng theo anh Thưởng, sau khi bấm được biển số này cũng có một số người hỏi mua nhưng anh chưa nghĩ đến việc có bán hay không.

Trước đó, tại Nghệ An, anh Trần Hữu Tuyến (trú tại thị trấn Anh Sơn, Nghệ An) cũng đã may mắn bấm trúng biển số 37A-999.99. Chiếc xe này sau đó được anh bán với giá 1,6 tỷ đồng.

Lê Dương